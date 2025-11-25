Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林国诚 - AI赛马 | 五里山

林国诚
6小時前
　　最近我和铁板神数宗师侯天同一起用AI研究赛马结果。我一直从事高科技的电讯业，特别对大数据情有独钟，因为我是信奉数据为王。当AI起飞且速度惊人，而算力已达到高速处理海量数据，世界将会变化很快。我看将来AI是会走向个人化。大家都想用外面各大模型的算力和分析能力。但暂时很多大模型内的资料是有误或者不齐全。最简单大部分懂用AI的人都会用来免费算命，但当然完全不是这回事，有时候就连八字AI都会起错，又如何可以算到命。我看AI只会继续极速发展，而且趋向个人化的大模型。即是不想公开自己的资料，但又能用到外面大模型的算力。即是公司的资料放在私人的大模型内不向外分享，但又能利用外间大模型的云端算力作高速运算。

　　因为人人都将可以有自己的AI大模型，说来大众不容易明白，我就发明了一个私人的大模型作为例子。我第一步是分析赛马，因为马迷自古至今都有大量资料，马迷从来希望通过分析往绩可以找到端倪。我儿时在报摊见到十几种不同马报，一个赛马日由排位版到赛日起码三份。甚至有很多贴士一份份白色信封挂在报档上买不同价钱，这种努力分析，我们叫刨马经。我就是创造了最方便的方法，做了一个赛马玄学大模型出来，大家从来没有想过可以咁样刨。这个Now TV的私人大模型是将马会过去6年的赛马资料，完整地输入。我发现坊间很多AI资料有误。我们用了很多功夫对接过。另外一个根基最重要的就是准确的中国历法。大部分AI的中国历法部分是不正确的。侯老师正是历法专家，将最准确的历法放在我们的赛马大模型来作根基。光是这两点亦用了很多资源。可在Now TV App免费试用。欢迎提出发问。

（待续）

林国诚

