李纯恩 - 一镜到底 | 好好过日子

好好过日子
好好过日子
李纯恩
6小時前
生活 专栏
　　今年初Netflix推出的一部英国迷你剧集《混沌少年时》风靡一时，除了编、导、演都出色之外，令人津津乐道的是剧集的拍摄技巧。四集电视剧，全部用一镜到底的方式拍摄，也就是说没有分镜，一镜过拍一集，观众从开场就跟着摄影师的镜头运行，一路「走」去，看到剧终，体验如临实境，十分震撼。

　　最近，《混沌少年时》的导演巴兰蒂尼（Philip Barantini） 跟英国创作歌手Ed Sheeran（红发艾德）合作拍摄了一个音乐特辑，名为《ONE SHOT with Ed Sheeran》，依然用了一镜到底的拍摄手法，记录了艾德在纽约一个下午的音乐行程。

　　镜头从艾德在演唱会剧场排练开始，然后跟着他走出剧场，上了出租车去为一对求婚的情侣唱歌助兴，完事之后又跳上一辆敞篷巴士去参加一个酒吧的音乐聚会，从酒吧出来再赴一个大厦天台的音乐演出，最后走进地铁站，一路坐地铁一路为乘客们演唱，出站后回到剧场，准时举行他的演唱会。

　　整个音乐特辑片长一小时零一分钟，一镜到底，一气呵成，要做到这样当然要经过严谨的安排和排练，但艾德所到之处、经过的街道、在巴士上、在地铁里都没有刻意清场，到处都有陌生的途人，有的擦身而过，有的拉着他合影，有的表情错愕。他拿着吉他边走边唱，好歌不断，又不断与身边的人互动，而看音乐特辑的观众也好像跟在他身边走了一段音乐路程，自然而亲切，特别投入。

