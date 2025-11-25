Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

金泽培 - 铁路安全专家聚首香港 | 「培」伴前行

金泽培
6小時前
汇聚全球铁路安全专家的国际铁路安全理事会，今日在香港揭开序幕。来自30个国家及地区合共逾300名铁路安全专家及行业代表等齐集香港，探讨创新和合作在促进铁路安全的议题。

　　今次会议是港铁、国家铁路局和机电工程署合办，在香港作为东道主，提供平台让来自世界各地的铁路同业及安全专家，聚首分享交流。与会者还会在香港及广州进行技术参观。能够在这铁路行业年度盛事，就这个业内的重要议题，扮演联系人的角色，国家和香港的团队由申办至今，所付出的努力和心血，都是值得的。

　　「安全」是铁路人的首要信念，也是港铁始终坚守的核心原则—「安全第一，质量至上」。早年我在英国担任离岸结构安全部门主管，之后回港加入港铁出任安全经理负责安全管理的工作。接下来30年无论在任何岗位，作为铁路人，我始终将「安全」作为金科玉律，并不断思考如何坚守与提升铁路安全，也是港铁持续追求的使命与责任。多年来我们从铁路设施设计、日常营运，到各部门管理及员工培训，都将「安全第一」融入细节，让这承诺落实在每趟旅程。

　　近年来，我们积极引入大数据分析与人工智能等创新科技，实现实时监测与智能诊断，并透过预测性维修，有效提升铁路网络的安全性及可靠性。在建设新铁路项目方面，我们透过综合管理及监控各个工程阶段的运作，进一步提高施工效率和安全水平。这不仅是港铁努力的方向，也是全球铁路业的共同趋势，内地在此领域的发展更是一日千里。

　　铁路面对的挑战不断改变，无论是气候变化，还是启用多年的基建，我和港铁每位同事，每一刻都将安全放在首位。我期盼今年的年会为各与会者带来启发，让大家继续以保障安全为首要原则，持续提升效率与网络韧性。

