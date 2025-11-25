KellyChu - 李小龙诞生85周年展 港铁站等你探索「无形之道」 | Executive日记

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
8小時前
生活 专栏
　　借着传奇巨星李小龙诞生85周年之际，港铁公司联同李小龙基金会及香港文化博物馆，即日起举办《李小龙诞生85周年纪念展：无形之道》，以展现这位成长于香港的一代宗师在电影、武术、哲学及艺术方面的深厚思想和内涵，让乘客在旅程中探索他影响后世之「无形之道」，持续启发人心。国际动作巨星甄子丹、李小龙女儿李香凝等出席揭幕礼。

　　是次纪念展由两大展区组成，包括香港站中环行人隧道「港铁艺术舞台」中的互动体验，以及中环站J出口特设的「港铁．艺术」展廊主题特展，展览一动一静，前者以动态装置与互动体验为主，带领观者沉浸式探索李小龙非凡人生；后者展出珍贵照片及艺术装置，让大家细味李小龙的武术哲学及寻找其香港生活轨迹。

　　李小龙有着多句传世哲理名句，包括「以无法为有法，以无限为有限」、「清空你的杯子，方能再行注满」等，无论在武术或是处世方面的高尚修行，都令人为之赞颂，并鼓励着无数后人。透过是次纪念展，大家亦可以重温和学习这位一代宗师的智慧，获得力量与灵感，在生活上一样无惧前行。

李香凝与甄子丹摆出李小龙功夫招式。
「港铁．艺术」展廊展出的部分展品。
■Grade10 Festival是全港最大的藏卡盛事。
KellyChu - 全球最大「梵高比卡超」藏卡墙吸睛 藏卡盛事Grade10 Festival吸2.3万卡迷入场 | Executive日记
大家对卡牌产业了解有几多？近年喺全球兴起嘅收藏卡（trading card）实属另类艺术品，有指预计到2032年市场规模将达到492.5亿美元。成立于2023年嘅Grade10日前便成功举办第4届「Grade10 Festival 2025」，集合超过120间参展商，吸引2.3万名卡牌爱好者入场，绝对系本港历来最大藏卡盛事，连艺人冯德伦、方力申及CASETiFY联合创办人吴培燊等名人都参与其中。
8小時前
活动呼吁市民积极行使投票权。
KellyChu - 运动员「向前跑」吁投票 冀代议士撑体育发展 | Executive日记
投票选贤能，人人有责。葵青义工发展团昨天就举办「投入选举 1207齐齐向前跑」，呼吁市民积极行使投票权。多名香港运动健儿现身青衣运动场参与支持，包括姚锦成、李振豪、黎可基等数十位优秀运动员。 　　前七榄代表姚锦成话，自己已有心仪人选，认为代议士须亲力亲为，兑现选举承诺，「自己政纲真的要做到，另外一定要帮助运动」。他形容，4年一届嘅选举，是好机会让大家选择，「议员过往4年做得好不好，如果好就继
2025-11-24 02:00 HKT
