KellyChu - 李小龙诞生85周年展 港铁站等你探索「无形之道」 | Executive日记

借着传奇巨星李小龙诞生85周年之际，港铁公司联同李小龙基金会及香港文化博物馆，即日起举办《李小龙诞生85周年纪念展：无形之道》，以展现这位成长于香港的一代宗师在电影、武术、哲学及艺术方面的深厚思想和内涵，让乘客在旅程中探索他影响后世之「无形之道」，持续启发人心。国际动作巨星甄子丹、李小龙女儿李香凝等出席揭幕礼。



是次纪念展由两大展区组成，包括香港站中环行人隧道「港铁艺术舞台」中的互动体验，以及中环站J出口特设的「港铁．艺术」展廊主题特展，展览一动一静，前者以动态装置与互动体验为主，带领观者沉浸式探索李小龙非凡人生；后者展出珍贵照片及艺术装置，让大家细味李小龙的武术哲学及寻找其香港生活轨迹。



李小龙有着多句传世哲理名句，包括「以无法为有法，以无限为有限」、「清空你的杯子，方能再行注满」等，无论在武术或是处世方面的高尚修行，都令人为之赞颂，并鼓励着无数后人。透过是次纪念展，大家亦可以重温和学习这位一代宗师的智慧，获得力量与灵感，在生活上一样无惧前行。



李香凝与甄子丹摆出李小龙功夫招式。

「港铁．艺术」展廊展出的部分展品。