KellyChu - 全球最大「梵高比卡超」藏卡墙吸睛 藏卡盛事Grade10 Festival吸2.3万卡迷入场 | Executive日记

KellyChu
6小時前
生活 专栏
大家对卡牌产业了解有几多？近年喺全球兴起嘅收藏卡（trading card）实属另类艺术品，有指预计到2032年市场规模将达到492.5亿美元。成立于2023年嘅Grade10日前便成功举办第4届「Grade10 Festival 2025」，集合超过120间参展商，吸引2.3万名卡牌爱好者入场，绝对系本港历来最大藏卡盛事，连艺人冯德伦、方力申及CASETiFY联合创办人吴培燊等名人都参与其中。

　　今届Grade10 Festival于刚过去嘅周末连续两天在湾仔合和酒店举行，活动分为6个特色展区，交易区可让入场人士购买、出售和交换卡牌，评级区由CGC Cards及HobbyX接受卡牌鉴定和评级申请，并提供鉴定咨询服务，游戏区更有多款趣味互动游戏。交流区则设贵宾专区，汇聚收藏家与卡牌爱好者深度交流，还有全球最大「梵高比卡超」藏卡墙展出400多张PSA10藏卡，以及在会场门口展示嘅10张别具意义嘅珍贵卡牌！场内大舞台亦有多项现场节目，相当精彩。

　　10张珍贵卡牌出自Grade10 Festival邀请嘅10位收藏家之手，分享佢哋最难忘嘅卡牌同背后故事，当中包括导演、演员兼BUCKET MAN创始人冯德伦、运动员兼艺人方力申、CASETiFY联合创办人吴培燊、9GAG联合创办人兼MemeStrategy行政总裁陈展程，仲有父子档、机师、插画师等多位收藏家。

　　Grade10今年9月成为香港上市公司MemeStrategy旗下品牌，该公司由全球拥有逾两亿用户嘅知名迷因平台9GAG团队创立，计划将Grade10升格为亚洲地区收藏卡界顶级盛事。因在卡牌鉴定界，10分是最高评分，所以Grade10以此命名，致力为卡牌爱好者提供一个完善交流平台，令珍稀藏品得以传承。

艺人冯德伦分享嘅珍贵卡牌。
