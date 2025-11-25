曾安业 - 全运会推动湾区迈向一体化 | 安业兴邦

过去半个月让广大市民看得热血沸腾的运动盛事第十五届全运会，日前正式落幕，这场横跨广东、香港、澳门三地的体坛盛事，无论在场馆亲身观战，还是在家收看现场直播，都令广大市民热血沸腾。搏尽无悔的每一位运动员，充分发挥了尊重对手，团队合作，胜不骄败不馁的体育精神。今年港队派出历来最庞大代表团，602名运动员竞逐28个项目，最终毫无悬念刷新历届最佳纪录，共夺得九金、两银、八铜的佳绩。



堪称香港「世一」的何诗蓓不负众望，她精湛的泳术和顽强的斗志令全港市民引以为傲；单车「女神」李思颖、梁颖仪和何甄陶在比赛中发挥水准，为香港摘下两面金牌；李思颖更在粤港澳全运创造单届三金的历史！三项铁人混合接力赛的奥斯卡、Robin Bent Edvin Thomas Elg、韦祺和彭诗雅不惧艰辛，挑战体能极限；我们的骄傲花剑运动员张家朗斗到最后一刻，是品德也是智慧的表现。网球「一哥」黄泽林开出九球Ace兼五次破发的场面，令人记忆犹新。手球队员几近全部辞职专心备战，最终创下港队新高都让人深受感动。当然还有众多运动员在个人专长的运动项目中，日以继夜地、不懈努力地付出，他们的拼劲得到全香港市民支持，我们深感骄傲。



香港今次首次成为全运会主办城市之一，不仅运动员的表现令人鼓舞，更代表香港在国家体育发展版图中的角色渐趋重要。广东、香港、澳门联合举办全运会的经验，是对跨境协作的一次突破尝试，也让人看到大湾区具备长远承办国际体育盛事的潜力，甚至可逐步迈向奥运级别。国际奥委会终身名誉主席巴赫亦称赞：「十五运会的组织工作非常出色，希望未来大湾区能争取更多国际体育赛事。」



更值得深入观察的是，体育作为跨地域共通语言，正助推大湾区居民情感与身份的「深度融合」。全运会吉祥物「喜洋洋」、「乐融融」以中华白海豚为原型，因外形可爱被网民暱称为「大湾鸡」，进一步以广东地道家常菜引出「白切鸡」、「豉油鸡」等网络梗，意外成为文化焦点。这些戏谑之语，实则反映着大湾区居民对地方文化的认同，是一种不可忽视的文化凝聚力。



随着「一站式」查验通道的便利化，三地人员交流日益频繁，从体育到生活，再到文化层面，大湾区的融合正以细水长流之势自然生成。真正的挑战，是如何把这种「体育外交」转化为持续的制度化合作，令大湾区不仅在赛场上并肩，更能在制度与价值层面上，形成一种开放、互信、共融的新区域文化，我非常期待下一次大湾区的体育文化盛事！



曾安业