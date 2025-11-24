卢健生 - 如何善用AI | 跨晒界

笔者写专栏文章从不用AI，因为文章要有我的风格。不过做旅游行程规划，就可以借助AI。我惯常用DeepSeek，想知道甚么就直接问，DeepSeek会给出初步答案，然后我追问，逐步修正，最后得到我想要的结果。



比如春节我打算去自驾游，在DeepSeek问：「建议墨尔本去悉尼的自驾旅程，沿海，不去Phillip Island。」



DeepSeek马上给出一个7日6夜的行程，我嫌太长，把问题修改，在结尾补上一句，大概3至4日。DeepSeek重新运算后回复：「好的，为您规划一条从墨尔本到悉尼的经典海岸自驾路线（避开菲利普岛），行程安排为4日3夜。这个节奏不赶，能充分享受沿途的海岸风光、小镇风情和自然奇观。您也可以根据自己的兴趣，压缩为3日2夜，但会稍微赶一些。」



我觉得4日还是有点长，试试能否压缩到3日，DeepSeek回复：「如果只有3日2夜，可以参考以下压缩版行程，注意，3日行程驾驶时间较长，会比较辛苦。」DeepSeek有点思考能力，提醒我们不要疲劳驾驶。



我再给一些明确指令：「修改一下，第三天要去Blue Pool，不去皇家公园，晚上开车抵达悉尼。」DeepSeek二话不说，马上修正行程并评论：「这个调整让行程更紧凑，您将在第3日傍晚进入悉尼，节省最后一晚的住宿。」我随后在地图上，看了一下这个修正后的行程，查了每日的开车距离和时间，计算一下观光时间是否充裕是否合理，最后认定这个行程，分享给同行亲友参考。



要用好DeepSeek，就要不停问，明确说出你想要的，不想要的，必须达到的目标（比如第3日要到达悉尼入住），让它逐步修正，迈向你的目标。AI知识丰富很聪明，但是我们作为用家，也要懂得问问题。全球首富马斯克说过：「懂得问问题，比懂得解答案更重要。」说得没错，如今AI工具琳琅满目，如何去问AI，也是一门学问。



其实我用得最多的，就是让AI帮我把英文写得好。回复一些重要电邮，或者编写一些重要文件，我写好大概意思后，就会在DeepSeek输入：「please polish：xxxxxx……」然后DeepSeek把几个不同风格的修正发给我，我选择一个合适的，copy and paste到电邮，让对方看到时，对我留下好印象。



如今若有人英文不够好，回复重要电邮或编写重要文件时，不利用AI去润饰，只有一个可能，就是懒。



视觉科技CEO

卢健生