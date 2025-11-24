甘荞因 - 分‧FUN‧纷 | 镛融芯语

转眼又一年，乐龄界年度盛事——第九届「乐龄科技博览暨高峰会」（GIES 2025）刚于湾仔会展圆满举行。一连4日的展期，让我们深刻体会到，对长者而言，「吃得好」不仅是味蕾满足，更是尊严与关怀的体现。



本届博览由特区政府与社联合办，汇聚超过270个参展单位。展览涵盖从健康监测、遥距医疗到康复训练等近千款前沿科技方案，设有「AI智慧乐龄新未来」、「便便馆」及「照护食乐园」等特色主题馆。正如社联副主席陈智思所言，博览会能推动本地银发经济，并将香港的专业标准辐射至大湾区，发挥示范作用。



犹记得去年，「照护食」的概念在香港尚未普及。当时社联推出「照护食种子餐厅」计划，镛记作为香港首间参与的传统粤菜食府，毅然投入半年时间，与社联及The Project Futurus合作，根据国际吞咽障碍饮食标准（IDDSI），成功研发出8款具备传统风味的照护食。



短短一年，喜见这个领域已百花齐放，越来越多餐厅加入行列，选择亦从主食扩展至点心、甜品甚至节庆美食，证明多元共融的饮食文化已在社区落地生根。



今年，镛记不仅是参展者，更是这股文化的积极推动者。我们在博览会上继续推介的8道菜式，包括符合IDDSI第6级的「带子大良炒鲜奶」、「豉蒜凉瓜牛冧肉」；第5级的「怀旧巧手酿蟹盖」、「咸蛋马蹄蒸肉饼」；以及保留了原汁原味的「炭烧烧鹅髀」。当然，还有层次丰富的「笋尖鲜虾饺」、「生晒瑶柱干蒸卖」及「香滑芝麻糕」。这些菜式，保留了粤菜的灵魂，也让吞咽困难人士能安心享用。



除了以上8道照护食菜式，今年我们更首度推出的冬季限定「迷你腊肠煲仔饭」，为「老友记」带来了一份冬日惊喜。



腊肠是广东人过冬不可或缺的味道。我们特意采用镛记自家制作的腊肠，将那份油润甘香的滋味，转化为易于吞咽的软餐。这款煲仔饭将于12月初至明年2月底限时供应，我们希望在寒冬中，为长者送上一份色香味俱全的温暖，让他们也能品尝到久违的「暖笠笠」煲仔饭滋味。



配合这份温馨，我们的展位设于「照护食乐园」，主题定为「分‧FUN‧纷」。以柔和湖水绿色打造轻松氛围，墙上长幼共餐的画作，正呼应我们「长幼同桌，吃出温情，FUN出缤纷」的理念。



透过照护食，我们不仅为长者提供有尊严的饮食体验，更盼望唤起社会对其生活品质的关注。我们深信，用餐不止是分享食物，更是情感的交流。当一道道照护食美食，能让长者与家人无障碍地同桌共聚，分享同一种味道、同一份欢笑，这才是真正有温度的乐龄生活。「分‧FUN‧纷」，让每一餐都充满爱与连结！



镛记酒家行政总裁

甘荞因