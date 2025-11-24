Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李丞责 - 雀鸟入宅 吉凶有别 | 李丞责博士玄学信箱

李丞责博士玄学信箱
李丞责博士玄学信箱
李丞责
2025-11-24 02:00 HKT
生活 专栏
问：李博士，我在英国的房子屋顶有燕子筑巢，请问屋顶有鸟巢对风水是否有影响？

　　风水学认为动物对「气场」比人类敏感。燕子极具灵性，筑巢选址挑剔，必选通风好、光线足、气场稳之地。燕子选中你家，证明该处磁场稳定，适合居住，人也自然身心安康。燕子带「阳气」，能带动家宅生气，寓意人丁兴旺。

　　俗语云：「燕子不进愁家门」，燕子自古被视为吉祥的「玄鸟」，象征富贵与家庭和睦。最著名的典故是唐代刘禹锡的《乌衣巷》：「旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。」这首诗提到东晋时期最显赫的两大望族——王导与谢安家族（王谢）。当时京城的燕子，总喜欢在这些权贵豪门的屋簷下筑巢。古人观察到这一点，便认为燕子具有「嫌贫爱富」的特性，其实是因为富贵人家的宅邸高大稳固、环境优雅肃静，且家人和气，这正是燕子最爱的栖息地。因此，若你家有燕子来朝，便隐喻你的居所具备了如当年「王谢堂前」般的富贵气象与祥和之气。

　　玄学上，鸟类入宅吉凶有别。燕子与喜鹊属「报喜」，燕子主忠诚富贵，喜鹊主喜事临门。反之，乌鸦与猫头鹰则多视为「报忧」。乌鸦食腐带阴气，若盘旋怪叫，古人视为煞气；猫头鹰虽在西方代表智慧，但在华人风水因其夜行习性及叫声，常被视为不祥。

　　虽然筑巢会带来少许鸟粪（俗称「黄金沙」），但建议切勿驱赶或破巢，这叫「破瑞气」，人类也不应随便破坏其他生灵的居所，须尊重及爱护自然。

　　如有玄学相关问题，欢迎电邮来信提问，也可以到丞责抖音影片下留言，抖音内搜寻帐号：李丞责（李承责）／抖音号：83323140969。𠄘责全新2026年《相马伯乐》运程书现正热卖中，希望能助各位在来年把握机遇、避开风险，运势更上一层楼。　　 

　　 著名玄学家李丞责博士逢星期一为读者解答风水玄学问题；欢迎电邮至[email protected]，标题请注明「头条日报专栏读者发问」，李丞责博士会抽签回复。
李丞责

李丞责 - 风水摆设 按年调整 | 李丞责博士玄学信箱
问：李博士，我家很小，也没有足够预算请风水师傅来家中看风水，我自己在财位放了很多黄水晶（听说能招财），也放了流水和财神像，但财运还是未见起色，所以想请问还有其他甚么物品能加强财运？ 　　如果家中未经师傅实地查看，再加上风水知识有限，最需要留意的是流年「财位」每年变动，摆设需按年份调整。今年（蛇年）正财位在西南、偏财在东南；明年马年则改为正东及中宫。正财代表稳定收入，如打工；偏财则是投资、佣金
2025-11-17 02:00 HKT
李丞责博士玄学信箱