李丞责 - 雀鸟入宅 吉凶有别 | 李丞责博士玄学信箱

问：李博士，我在英国的房子屋顶有燕子筑巢，请问屋顶有鸟巢对风水是否有影响？

风水学认为动物对「气场」比人类敏感。燕子极具灵性，筑巢选址挑剔，必选通风好、光线足、气场稳之地。燕子选中你家，证明该处磁场稳定，适合居住，人也自然身心安康。燕子带「阳气」，能带动家宅生气，寓意人丁兴旺。



俗语云：「燕子不进愁家门」，燕子自古被视为吉祥的「玄鸟」，象征富贵与家庭和睦。最著名的典故是唐代刘禹锡的《乌衣巷》：「旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。」这首诗提到东晋时期最显赫的两大望族——王导与谢安家族（王谢）。当时京城的燕子，总喜欢在这些权贵豪门的屋簷下筑巢。古人观察到这一点，便认为燕子具有「嫌贫爱富」的特性，其实是因为富贵人家的宅邸高大稳固、环境优雅肃静，且家人和气，这正是燕子最爱的栖息地。因此，若你家有燕子来朝，便隐喻你的居所具备了如当年「王谢堂前」般的富贵气象与祥和之气。



玄学上，鸟类入宅吉凶有别。燕子与喜鹊属「报喜」，燕子主忠诚富贵，喜鹊主喜事临门。反之，乌鸦与猫头鹰则多视为「报忧」。乌鸦食腐带阴气，若盘旋怪叫，古人视为煞气；猫头鹰虽在西方代表智慧，但在华人风水因其夜行习性及叫声，常被视为不祥。



虽然筑巢会带来少许鸟粪（俗称「黄金沙」），但建议切勿驱赶或破巢，这叫「破瑞气」，人类也不应随便破坏其他生灵的居所，须尊重及爱护自然。



李丞责