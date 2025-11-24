Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩 - 神力清洁工 | 好好过日子

好好过日子
好好过日子
李纯恩
2025-11-24 02:00 HKT
生活 专栏
　　在网上东看西看的时候，有一个叫Anatoly的视频总是令我笑出来。这个视频的主角是一个个子不高的男人，留着大胡子，戴着眼镜，头戴软塌塌的工作帽，身穿清洁工的连身工作服，手持一个拖把，在不同的健身房里拖地板清洁健身器具。

　　健身房里都是神高神大的肌肉男，对比之下这个「清洁工」弱小极了。肌肉男们十分出力地举着铁，青筋暴现提起沉重的杠铃。「清洁工」便凑上去怯生生地说也想试试，肌肉男或是劝阻，说你不行的，或是随他去提那些他们费了九牛二虎之力才提得动一下的铁饼杠铃，等看看笑话。「清洁工」用了一些类似卓别灵的滑稽动作摸摸杠铃，摆好姿势，一下又一下轻松地提起那些重得要命的铁饼，好像并没有怎么费力。旁边的肌肉男个个目瞪口呆，嘴巴张大了合不起来，场面好笑极了。

　　这个「清洁工」其实是一个1999年出身的乌克兰举重运动员，真名叫Vladimir Shmondenko，在2018年世界举重锦标赛的18-19岁青少年组得过季军。在拍这个Anatoly视频走红之前，做过速递员、餐厅服务生和园艺工人。

　　他用那套清洁工作服遮掩了一身贲突的肌肉，扮成一个邋遢潺弱样穿梭在各处健身房里，说着一口东欧口音浓重的英语，又以突发的神力来捉弄那些青筋暴现的肌肉佬。有时候他也会假扮成想学健身的潺弱男，令健身教练大吃一惊。有时在健身房里遇到健美女郎，也会露一手震惊她们，然后拉开工作服的拉练，看到那一身健美的肌肉，美女们口水都流出来。但最好玩的还是他扮的健身房清洁工，他拿来拖地的拖把其实重32公斤，在他手里轻轻松松，随手交给那些肌肉男说帮忙拿一下，又会把人吓一跳。

　　当那些肌肉男看到一个小个子清洁工轻而易举就做到了他们花九牛二虎之力也未必做到的功夫，不但吃惊，更多的是掩不住的沮丧。这便更令人忍俊不禁。

