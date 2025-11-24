张诺 - 黑猫神 | 任意行

走进香港故宫馆的「古埃及文明大展」，我这名资深猫奴的目光，瞬间被一群神秘身影掳获—不是法老的黄金面具，而是来自公元前3000年的猫神像与猫木乃伊。原来在古埃及，黑猫不仅受宠，更是神圣的化身。



这一切，源自对贝斯特女神的崇拜。她从狮首战神逐渐化身为猫首女神，守护家庭与丰饶。黑猫因毛色如夜，被认为拥有沟通昼夜的神秘力量，连太阳神拉也曾化身为猫，对抗混沌之蛇。在古埃及人眼中，黑猫瞳孔随光变化的特性，宛如太阳日升夜落的微观宇宙。



现实生活中，牠们更是无可取代的守护者。尼罗河畔的粮仓靠牠们驱鼠防蛇，黑猫的夜视能力更被视为天赐。古人将这份实用价值升华为信仰，深信黑猫能驱疫避灾，连法律都明令保护：杀猫者将遭极刑。



猫咪离世时，全家会剃眉哀悼，并为牠制作木乃伊，期待来世再聚。黑猫穿梭冥界的形象，更常出现在墓室壁画中，成为亡灵的引路者。



从尼罗河畔到香港展厅，这些蜷曲的身影诉说着5000年的眷恋。当我站在玻璃柜前，与千年前的猫木乃伊对望，忽然明白：无论古今，人类对猫咪的痴迷，从来都不止是因为可爱，而是那份跨越物种的守护与灵性共鸣。下次见到黑猫时，不妨想想—你遇见的，或许是穿越时空的小小神祇。



张诺