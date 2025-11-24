KellyChu - 运动员「向前跑」吁投票 冀代议士撑体育发展 | Executive日记

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025-11-24 02:00 HKT
投票选贤能，人人有责。葵青义工发展团昨天就举办「投入选举 1207齐齐向前跑」，呼吁市民积极行使投票权。多名香港运动健儿现身青衣运动场参与支持，包括姚锦成、李振豪、黎可基等数十位优秀运动员。

　　前七榄代表姚锦成话，自己已有心仪人选，认为代议士须亲力亲为，兑现选举承诺，「自己政纲真的要做到，另外一定要帮助运动」。他形容，4年一届嘅选举，是好机会让大家选择，「议员过往4年做得好不好，如果好就继续支持，如果不好就投给其他候选人 。」

　　前空手道代表李振豪坦言，自己喺葵青区长大，对地区有感情，希望大家踊跃投票，选出心仪代表，将心声带入议会。他希望立法会通过更多建设性法例，让香港得以「向前行」，因此会关注候选人理念及政纲，冀新一届立法会关注北部都会区发展，发展更多体育基建，令更多活动来香港，促进经济。

　　前马拉松代表黎可基以「马拉松」比喻香港发展，「这刻可能较辛苦，希望后面道路顺畅」，认为投票正是尽公民责任，选出有能之士在议会为民请命，从而让政府施政更贴合民生需要。

KellyChu
 

左起：李振豪、姚锦成现身青衣运动场支持活动。
