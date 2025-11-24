月理万机 - 航空盛事 连系全球 | 月理万机

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025-11-24 02:00 HKT
　　「超级枢纽博览会2025」在本月4至6日再次在亚洲国际博览馆举行，这是博览会第二次来到亚洲。我很高兴能够亲身见证这项盛事。

　　今年的主题是「塑造亚洲未来交通枢纽」，我们成功吸引全球超过6000名专业人士参与，来自逾200个主要机场营运机构、航空公司、地勤服务代理、工程、科技及运输企业，并有逾120个品牌参展商云集，展示最新技术与发展趋势。相比去年，今年的参与人数及参展商数目都有显著增长，当中参与人数更增加约两倍，反映博览会极具吸引力，更标志着一系列专业交流与商业合作的开始。

　　博览会作为一个航空业界平台，通过低空经济、空中丝绸之路、空运及地勤运作等范畴的主题会议，配合涵盖专题论坛及创新展览，让我们能够深入了解最新技术和市场动向，促进交流合作，并推动航空枢纽的发展。

　　正值香港特别行政区政府在本月1日起扩大「为来港参与指定界别短期活动的访客提供入境便利计划」，这对我们来说是很好的消息。这项安排让更多外地人士毋须申请工作签证或进入许可，便能以访客身份来港参与包括「超级枢纽博览会」在内的指定短期活动。这项计划自2022年推出，一直致力于便利业界发展，今年更新增5个界别，并扩大认可机构和指定活动，香港机场管理局成为航空界新加入的认可机构之一。

　　这项计划对于机管局日后举办如「超级枢纽博览会」等大型国际活动，邀请环球各地专家及代表来访时将更为便利，并有助吸引更多翘楚，促进业界合作与互动。此次博览会让我更坚信，业界携手合作是推动未来发展的关键。我们期待与各方持续探索创新方案，迎接挑战，继续致力加深香港国际机场与各地航空业界的联系，并积极扩大机场城市发展，巩固我们领先的国际航空枢纽地位。

香港机场管理局
航空枢纽发展总监 
方瑞文

2025-10-27 02:00 HKT
