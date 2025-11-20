潘雄威 - 为甚么要洗牙？ | 乳齿童时

牙齿表面的污渍及没有接触牙肉的牙石，对牙齿本身是没有直接伤害的，只是不雅观。有些喜欢喝浓茶及咖啡的人牙齿会有渍，这些深色污渍很薄，一般不会对牙齿产生结构性的问题，就算变厚了，也只是一层好像传统指甲油厚度的薄膜，表面不会太粗糙，不容易藏细菌。



我在大学读书的时候，有一位英国牙周病教授说，牙石不一定要洗走，其实他指的牙石是在牙冠表面没有接触到牙肉的牙石。



牙科医生常常鼓励病人要有定期检查牙齿的习惯，其实很少人定期检查牙齿的时候不洗牙，原因好简单，牙科医生若单单检查牙齿，很多时会遗漏隐藏的牙患，因为这些隐藏牙患会被牙石及牙菌膜遮蔽。



洗牙是由牙科医生或牙科衞生员处理的专业清洁程序，它包括清除牙齿上的牙菌膜、牙渍及牙石，特别是牙肉边线以下，这些地方是平日刷牙，甚至使用牙线及牙缝刷也难以触及的位置。



我喜欢自己亲自替病人洗牙，因为当我用超音波仪器将牙石清除，加上仪器喷射出来的水将所有污垢及牙血冲走后，让我能清楚看到每只牙齿的每一个细微位置，甚至非常隐藏的部位，也能仔细检查到，这样我就有信心同病人讲，你的牙齿没有问题，下次检查再见啦！



假设每6个月洗一次牙，若病人不知道哪个部位遗漏了没有彻底清洁，也不懂得如何去做，就算牙齿洗到干干净净，过了几日牙菌膜又重新积聚，问题其实没有解决到，过了一段时间，牙齿及牙肉问题就会恶化，发现时已经太迟了。所以要找一个洗牙时告诉你哪个地方有问题，又教你处理的牙科医生，不要找一个洗牙技术高超的技术员！



潘雄威