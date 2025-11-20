何重恩 - 世界品牌路、跨年演讲 | 重中之重

当全城目光都专注在12月7日的立法会选举，另一场年度品牌盛事已铁定南迁到香港举行。第三届世界品牌路、跨年演讲（2025年）将移师到香港文化中心2026年1月4日启幕。这一由国际品牌科学院主办、凤凰卫视全球直播的年度品牌盛事，此前已在北京水立方成功举办两届，是次首度落户香港，标志着这一高端对话平台开启了融合国际视野与中华文化的战略升级。



本届活动以「品牌与文化的深度融合」为核心主题，积极响应国家「十四五」规划提出的「实施品牌提升行动」。活动旨在推动中国品牌从产品输出向价值输出转型升级，让品牌出海成为传播中华优秀传统文化、审美情趣和现代化生活方式的重要载体。舞蹈诗剧《只此青绿》随大会再度来港表演，艺术融合在演讲会中，生动地展现文化赋能品牌全球化的创新路径。



选址香港具有重要战略意义。活动将充分发挥香港国际化优势，助力构建「全球品牌中心」定位，推动中国品牌战略从「本土化运营」向「全球化智库支撑」迈进。全球仅设的九个品牌讲述席位中，香港地区将争取到两席。本届活动将汇聚本港政商领袖、内地省市领导及品牌负责人，通过高端对话与全球连线，共同探讨中国品牌全球化发展的新机遇与新路径，为提升中国品牌在世界舞台的话语权贡献智慧力量。这场立足香港、辐射全球的品牌盛会，必将成为中国品牌走向世界的重要里程碑。



何重恩