李纯恩 - 降温了 | 好好过日子

天气终于凉了，香港天气一凉，天气报告里很容易就出现了「寒冷」这个词。一见到「寒冷」，虽然气温还有十多度，也感到有了寒意，这就觉得一个夏天盖下来的冷气被不够用了，马上取出了冬天的羽绒被，晚上盖着睡觉，感觉就「大约在冬季」了。



冷空气总是从北方来的，先是长江以北寒冷，然后江南也冷了。每次只要听说上海降温，没多久也就冷到了香港。前些年香港降温的时候忽发奇想画了两张香港雪景，取名为「北方来的冷空气」。后来其中一张被拍卖行拿去拍卖，说这个名字意头不好，将之改成了「送香港一场瑞雪」，果然卖了个好价钱，只是不知是因为名字好，还是画好。



这天日本北海道也有气温急降预报，翌日的最高温度会由前一天的14度骤降至2度。这阵子日本闹熊患，大黑熊在各地乱窜，搞得人心惶惶。如今天气真正冷了，熊们也该冬眠了，熊出没减少，当地居民也可以暂时松一口气，在雪地里走走也少一份与熊偶遇的担心。



躺在床上，身上盖着羽绒被的时候忽然想到小时候在上海冬天盖着厚棉被睡觉，由于天实在冷，睡觉的时候总是把头钻进被子里。这时候如果灯还亮着的话，灯光会透进被子，被子旧了，里面的棉絮分布得已经很松散，躲在被子里隔着透进来的光张看，分布不匀的棉絮构成的光影，就像白天看天上的云那样有各种各样的图案，有猫有狗，有孙悟空有猪八戒，心里想到的，看起来都像，温暖的被窝里像一个万花筒小世界，看着看着，就睡着了。想到这里，我又忍不住把头钻进了羽绒被，迎着灯光处张看，竟然也有同样效果，于是闷头看了起来，越看越有趣，只是差点热昏过去。



李纯恩