Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林国诚 - 流时流刻 | 五里山

五里山
五里山
林国诚
2025-11-18 02:00 HKT
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　有很多朋友会问我流日流时是如何运算，因为和我学的日子是不一样。还好流年星和流月星是不会有太多派别之分。基本上是一致的。确实在流日流时就出现了不同的派别来运算。有尤惜阴在他著作的《宅运新案》，有一套的计算方法，《沈氏玄空学》沈竹礽亦有另一个方法，而我用的一法是最不同的分上中下三元分别计算。其中有一个考虑便是连贯性，因为最大的分歧就是因不同的时间顺行或逆行。但我认为当顺逆的日子交接时是否能衔接，不能如今天是九入中顺飞，当明天转为逆飞变为二入中，便连接不了九了。另一个不统一便是流时入中后的顺或逆行。有一派不论排流时的时候有顺有逆，但入中后便会自己动顺行。但亦有派别顺排入中顺飞，逆排入中逆飞。而先师马公在世时最精彩便是能运用一时八刻，每十五分钟为一流刻。先师当然有传我此法，但我实在没有太多时候需要到如斯精细的运算。因为我会习惯运用时辰头或时辰尾做事情。

　　不过读者不要太拘泥流日流时，除非真的有特别使用催旺。在基本阳宅催吉避凶已经足够，如本月丁亥月二黑入中和流年二黑重叠。凶应就特别应验，如门宅大门开东北，又或祖先的坟向东北。本月确实要特别小心。有一朋友是门开东北，巧合地在11月初挂在门上的化煞用品自己摔下来，因为不以为意，亦懒于再买挂钩重新再挂上。11月7日立冬上马上出现小意外，是不可能出现的小问题导致要做手术，而且手尾相当长。出事后我得之要重新再挂上物品，但已经没有帮助。所以各位读者不可不防，只怪我们掉以轻心。

林国诚

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
9小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
17小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
17小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
13小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
21小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
19小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
林国诚 - AI赛马 | 五里山
　　最近我和铁板神数宗师侯天同一起用AI研究赛马结果。我一直从事高科技的电讯业，特别对大数据情有独钟，因为我是信奉数据为王。当AI起飞且速度惊人，而算力已达到高速处理海量数据，世界将会变化很快。我看将来AI是会走向个人化。大家都想用外面各大模型的算力和分析能力。但暂时很多大模型内的资料是有误或者不齐全。最简单大部分懂用AI的人都会用来免费算命，但当然完全不是这回事，有时候就连八字AI都会起错，又如
6小時前
五里山
林国诚 - 两个好日子 | 五里山
　　今个星期有两个在乙巳年很特别好有利益的日子，读者善加运用可加强下半年的运气，有运与否，我一直认为是和个人的福报和累积功德有关。如果福报不多够，遇到逆境和灾祸便无险可守，溃不成军。所以就从今日起每天都做一点善事。今日在藏传佛教是四个大圣日其中的一个佛陀天降日，简单说佛涅槃后数月，太多弟子思念，恳请神通第一的目犍连尊者往天界向佛祈请回人间，释尊答应在7天后返回人间。当帝释天和众菩萨持宝伞法幢护送世
2025-11-11 02:00 HKT
五里山