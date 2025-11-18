林国诚 - 流时流刻 | 五里山

有很多朋友会问我流日流时是如何运算，因为和我学的日子是不一样。还好流年星和流月星是不会有太多派别之分。基本上是一致的。确实在流日流时就出现了不同的派别来运算。有尤惜阴在他著作的《宅运新案》，有一套的计算方法，《沈氏玄空学》沈竹礽亦有另一个方法，而我用的一法是最不同的分上中下三元分别计算。其中有一个考虑便是连贯性，因为最大的分歧就是因不同的时间顺行或逆行。但我认为当顺逆的日子交接时是否能衔接，不能如今天是九入中顺飞，当明天转为逆飞变为二入中，便连接不了九了。另一个不统一便是流时入中后的顺或逆行。有一派不论排流时的时候有顺有逆，但入中后便会自己动顺行。但亦有派别顺排入中顺飞，逆排入中逆飞。而先师马公在世时最精彩便是能运用一时八刻，每十五分钟为一流刻。先师当然有传我此法，但我实在没有太多时候需要到如斯精细的运算。因为我会习惯运用时辰头或时辰尾做事情。



不过读者不要太拘泥流日流时，除非真的有特别使用催旺。在基本阳宅催吉避凶已经足够，如本月丁亥月二黑入中和流年二黑重叠。凶应就特别应验，如门宅大门开东北，又或祖先的坟向东北。本月确实要特别小心。有一朋友是门开东北，巧合地在11月初挂在门上的化煞用品自己摔下来，因为不以为意，亦懒于再买挂钩重新再挂上。11月7日立冬上马上出现小意外，是不可能出现的小问题导致要做手术，而且手尾相当长。出事后我得之要重新再挂上物品，但已经没有帮助。所以各位读者不可不防，只怪我们掉以轻心。



林国诚