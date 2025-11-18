KellyChu - 邓炳强伙卓孝业「二创」《无间道》宣传立会选举 李家超偕3司长拍片吁积极投票 | Executive日记

立法会选举投票日将喺12月7日举行，特首李家超联同政务司司长陈国基、财政司司长陈茂波及律政司司长林定国，拍摄选举宣传短片，呼吁选民投票。李家超喺影片中，呼吁市民积极履行公民责任，选出有能力、有抱负嘅爱国爱港议员，为香港发展及民生努力打拼。



3名司长就话，现届立法会喺过去4年，展现高效高质量议政，需延续这一良好势态，强调全社会都要「凝聚力量、共同参与」。片尾仲有特首办主任叶文娟、3名副司长卓永兴、黄伟纶、张国钧，及15名局长现身，与特首和3名司长一同喊出「12．7立法会选举齐投票，共创美好未来」嘅口号。



同时，保安局局长邓炳强，就带领保安局副局长卓孝业、常秘李百全，致敬经典港产片《无间道》，「食字」拍摄短片《有拣到》，上演梁朝伟、黄秋生喺天台嘅经典一幕，更「二创」对白，变成宣传选举嘅呼吁。例如邓炳强就吁12月7日投票，「唔好再等4年又4年」。而团队亦到《无间道》拍摄场地—北角政府合署天台，「神还原」剧情。



另外，入境处处长郭俊峰与艺人钟镇涛一齐填词，创作歌曲《投一票》，呼吁选民投下神圣一票。



KellyChu