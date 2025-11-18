Cally - 新城市广场斥5千万优化空中花园 NTP Sky Garden音乐喷泉圣诞回归 | 商界讲呢啲

新鸿基地产旗下嘅沙田新城市广场最近花咗超过5千万优化商场1期7楼嘅户外空中花园，并重新命名为NTP Sky Garden，带来焕然一新嘅感官体验。为隆重其事，新城市广场亦用咗1,800万元邀请日本知名光影艺术团队NAKED Inc.，设置首个沉浸式水幕汇演《星夜愿语•光影汇演》，庆祝NTP Sky Garden盛大开幕。



NTP Sky Garden由「天空广场」、「晴空丘」及「芳草园」3大主题区域构成。「天空广场」拥有全港商场最大嘅户外水幕及音乐喷泉装置，水幕阔30米、高6米，喺圣诞布置及投影灯光下，呈献融合水幕、光影、艺术与音乐嘅沉浸式光影汇演。而喺花期可以嚟「晴空丘」及「芳草园」欣赏漫天盛放嘅黄花及红花风铃木美态，圣诞期间仲设有轻食角落及圣诞饰物工作坊，全方位吸引情侣、家庭及年轻客群。



圣诞期间3楼中庭会以马戏团嘉年华为主题呈献「圣诞奇幻嘉年华」，打造四大潮玩打卡点，包括全港首个室内6米高嘅「圣诞树旋转滑梯」、巨型飘雪水晶球、旋转木马及啤啤熊三轮车竞赛，无论大小朋友都可以沉浸喺圣诞氛围中，瞬间投入节日欢乐世界。



新鸿基地产代理有限公司租务部副总经理许嘉雯表示：「我哋希望重新打造嘅音乐喷泉，能够继续传承沙田社区独有嘅地标象征，为居民创造全新而难忘嘅社区回忆。」佢仲预计NTP Sky Garden开幕首两个月，会吸引约15万人次入场𠻹。

