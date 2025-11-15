冯榕榕（Ruby） - 香港时尚 | 榕榕细语

曾经习惯在外地旅行时寻找新鲜感，专栏里也经常记录巴黎首饰店、英伦设计小店甚至东京、首尔的独立品牌，享受异地购物的那份惊喜。但回头看看脚下这片城市——香港，本地时装圈这几年其实同样精彩，新一代设计师、品牌和创作社群早已静静崛起。这阵子，最令时装迷期待的，就是年度盛事「香港时装荟」。很少有活动像它这样，把本土魅力、国际视野、新潮科技和时尚活力一次过美满融合。



以时尚设计为起点，今年香港时装荟由一连串旗舰节目组成：从熠熠生辉的高级订制时装展，到数码时装、永续时尚、跨界艺术，再到年轻设计师舞台等，全方位触及当下最关键、最具想像空间的时尚议题。最抢眼莫过于「VIRTUOSE」高级订制服艺术盛典，在维港璀璨夜空下，法国、日本、内地及香港四位设计师作品同台亮相。这场未来感与极致工艺并重的汇演，令我对本地高级时装再生敬意——原来精致细节和舞台创意，香港人都能与国际一线看齐。



另一边厢，数码时装展「起势．玩」将AR、虚拟试穿和3D互动注入时尚体验。展区气氛轻松有趣，让大家一边欣赏尖端设计，一边发掘自己专属的虚拟造型。这类数码时装科技不再是海外大品牌专利，新一代本地设计团队也能凭一己之力突破想像空间，让香港成为亚洲创意科技应用的领航地之一。



至于可持续时尚板块，今年特别找来香港与意大利设计师合作，把废材升级再造理念带进现场。简约线条和自然色调之间蕴藏着深层寓意：时尚不止是追赶潮流，更可以承载未来共存的美学思考。这些结合文化故事的设计装置与时装展览，让时尚风格与社会责任并存，呼应当下环保意识。



本地品牌力量同样不容忽视。无论是初创新秀还是经典品牌，均借着这次盛事大放异彩。许多设计师凭自身实力在国际舞台闯出名堂，告诉大家香港的时尚品味不再止步于潮流，反而拥有更多持续创新和回归本土的自信。曾在专栏介绍过的牛仔节，为今年其中一个精彩板块，以轻松手法带出丹宁时尚与艺术的碰撞，也为本地牛仔设计留下更多注脚。



作为时尚观察者和参与者，今年的香港时装荟令我真正感受到时装的流动性：既是国际间的交流，亦是跨领域的实验场，更可视之为城市精神的象征。每一场展览、骚场或对谈背后，都展现香港人的创意火花、勇气和柔韧。下次行经本地时装店，不妨放慢脚步，细味属于我们的新一季时尚，或许惊喜就在眼前。



冯榕榕（Ruby）