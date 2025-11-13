潘雄威 - 出牙会发烧吗？ | 乳齿童时

发烧不是病，是身体对疾病及某些健康状况的反应。出牙不是疾病，是正常生理发展，所以不会直接引起发烧。



小朋友发烧，家长会很担心，带他们看医生，当医生说小朋友出牙，家长就如释重负，好像找到了发烧的原因，就放下心头大石，但其实真正的原因还未知到。



很多时老人家的智慧和客观的事实都告诉我们，小孩子出牙真的常有发烧，这是甚么原因呢？幼儿出牙的时候，牙肉会肿胀，尤其是当刚萌出的牙齿清洁不足时，牙齿周围积聚的牙菌膜会令牙肉发炎，小朋友会感到不舒服、疼痛和烦躁，口水增多，用手指触摸牙肉，频繁啜咬东西，便将病菌带进口里，继而感染疾病。



若婴儿吃人奶，母乳带有抗体，能帮助小宝宝抵抗入侵的病毒，但母乳一般喂哺到6个月就停止，刚刚是出牙期，没有了抗体，婴儿生病的机会就增加，发烧也多了。



小孩子出牙时家长可以试试给他们磨牙玩具，市面一般叫牙胶，让宝宝按摩牙肉，缓解不适。将牙胶雪冻，使冰冷的触感轻微麻醉患处，更可带给宝宝额外的舒适感。



儿童有20只乳齿，出牙时段由6个月至2岁，在这段时间发烧是常有的。出牙本身不会发烧，若小朋友出牙时发烧，就要找出真正原因，对症下药，不要耽误病情！



潘雄威