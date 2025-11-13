Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

潘雄威 - 出牙会发烧吗？ | 乳齿童时

乳齿童时
乳齿童时
潘雄威
2025-11-13 02:00 HKT
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　发烧不是病，是身体对疾病及某些健康状况的反应。出牙不是疾病，是正常生理发展，所以不会直接引起发烧。

　　小朋友发烧，家长会很担心，带他们看医生，当医生说小朋友出牙，家长就如释重负，好像找到了发烧的原因，就放下心头大石，但其实真正的原因还未知到。

　　很多时老人家的智慧和客观的事实都告诉我们，小孩子出牙真的常有发烧，这是甚么原因呢？幼儿出牙的时候，牙肉会肿胀，尤其是当刚萌出的牙齿清洁不足时，牙齿周围积聚的牙菌膜会令牙肉发炎，小朋友会感到不舒服、疼痛和烦躁，口水增多，用手指触摸牙肉，频繁啜咬东西，便将病菌带进口里，继而感染疾病。

　　若婴儿吃人奶，母乳带有抗体，能帮助小宝宝抵抗入侵的病毒，但母乳一般喂哺到6个月就停止，刚刚是出牙期，没有了抗体，婴儿生病的机会就增加，发烧也多了。

　　小孩子出牙时家长可以试试给他们磨牙玩具，市面一般叫牙胶，让宝宝按摩牙肉，缓解不适。将牙胶雪冻，使冰冷的触感轻微麻醉患处，更可带给宝宝额外的舒适感。

　　儿童有20只乳齿，出牙时段由6个月至2岁，在这段时间发烧是常有的。出牙本身不会发烧，若小朋友出牙时发烧，就要找出真正原因，对症下药，不要耽误病情！

潘雄威

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
17小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
13小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
18小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
潘雄威 - 为甚么要洗牙？ | 乳齿童时
　　牙齿表面的污渍及没有接触牙肉的牙石，对牙齿本身是没有直接伤害的，只是不雅观。有些喜欢喝浓茶及咖啡的人牙齿会有渍，这些深色污渍很薄，一般不会对牙齿产生结构性的问题，就算变厚了，也只是一层好像传统指甲油厚度的薄膜，表面不会太粗糙，不容易藏细菌。 　　我在大学读书的时候，有一位英国牙周病教授说，牙石不一定要洗走，其实他指的牙石是在牙冠表面没有接触到牙肉的牙石。 　　牙科医生常常鼓励病人要
2025-11-20 02:00 HKT
乳齿童时
潘雄威 - 何时开始帮孩子刷牙？ | 乳齿童时
　　婴儿约半岁前多数未有牙，所以不需要刷牙，但每天要用湿纱布清洁口腔，养成习惯，为刷牙铺路。 　　美国儿童齿科学会建议父母在孩童出第一只牙时就要开始替他们刷牙，即是约六个月大，若事前没有清洁口腔的习惯，小宝宝很多时都不会让照顾者把牙刷放进口里，尤其是高敏儿或有对触觉抗拒的婴儿。 　　小孩子没有刷牙习惯可以是恶梦的开始，蛀牙在幼童阶段是一个十分烦扰的问题，我奉劝新手父母要留意，不要掉以轻
2025-11-06 02:00 HKT
乳齿童时