杨立门 - 家居机器人 | 慢活时代

人工智能及机器人，是两个大国正在激烈竞逐的科技领域。机器人早已在工业制造的过程、网上客户服务等场景广泛应用，但最教普罗大众期待的，是能帮手打理家务、照顾老人小孩的机器人。最近有科企在美国推出了一款声称能做家务的人形机器人，有个名字叫NEO，但有人试用过，发觉它的功能真的不怎么样。从报道所见，它的行动十分缓慢，要它倒杯水从厨房拿到客厅竟然要4分钟、要它敲碎一颗合桃也弄得一团糟，花$20000美元买这样一个「阻手阻脚」的机器人，你愿意吗？



现时的科技虽仍有不足，我深信一个可以完全取代真人的家务机器人早晚会面世。但想深一层，那又不一定是好事，因为甚么都不做，人只会越来越懒惰、四肢退化、完全失去自理能力。随着现代人老龄化，能照顾长者和病人的机器人有其必要，但劳动人口里很大一批人便会失去工作，因为无论社会怎进步，总会有一些技术程度较低，较适合做一些劳力工作的人，他们也需要就业。而且机器人无论如何能干聪明，始终是部冷冰冰、硬绷绷的机器，不能完全替代一个有感知有感情的人；它的「感情」兴许可以很丰富，但我们知道那只是由人工智能生成出来，没有人的温度。



所以我希望将来的家居机器人，应该只是家居服务业者（尤其是照顾者）的一个助手，集中处理一些体力要求较高的工作，所以不需要设计成「人形」。打理家务或照顾一众「老、少、残、病」，还是人类较适合。



前资深公务员

现任时事评论员

音乐人

杨立门