Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

杨立门 - 家居机器人 | 慢活时代

慢活时代
慢活时代
杨立门
2025-11-13 02:00 HKT
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　人工智能及机器人，是两个大国正在激烈竞逐的科技领域。机器人早已在工业制造的过程、网上客户服务等场景广泛应用，但最教普罗大众期待的，是能帮手打理家务、照顾老人小孩的机器人。最近有科企在美国推出了一款声称能做家务的人形机器人，有个名字叫NEO，但有人试用过，发觉它的功能真的不怎么样。从报道所见，它的行动十分缓慢，要它倒杯水从厨房拿到客厅竟然要4分钟、要它敲碎一颗合桃也弄得一团糟，花$20000美元买这样一个「阻手阻脚」的机器人，你愿意吗？

　　现时的科技虽仍有不足，我深信一个可以完全取代真人的家务机器人早晚会面世。但想深一层，那又不一定是好事，因为甚么都不做，人只会越来越懒惰、四肢退化、完全失去自理能力。随着现代人老龄化，能照顾长者和病人的机器人有其必要，但劳动人口里很大一批人便会失去工作，因为无论社会怎进步，总会有一些技术程度较低，较适合做一些劳力工作的人，他们也需要就业。而且机器人无论如何能干聪明，始终是部冷冰冰、硬绷绷的机器，不能完全替代一个有感知有感情的人；它的「感情」兴许可以很丰富，但我们知道那只是由人工智能生成出来，没有人的温度。

　　所以我希望将来的家居机器人，应该只是家居服务业者（尤其是照顾者）的一个助手，集中处理一些体力要求较高的工作，所以不需要设计成「人形」。打理家务或照顾一众「老、少、残、病」，还是人类较适合。

前资深公务员
现任时事评论员
音乐人
杨立门

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
18小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
杨立门 - 国格 | 慢活时代
　　人有人格，国有国格，大国的元首则更须向世人展示大国的风度，但特朗普的行径、举止及言辞，不但没一样切合他作为世界强国元首的身份，更令自己成为世人眼中的小丑，丢尽美国的国格。我们每天看有关他的新闻，就好像看连续的「肥皂剧」，剧情简直匪夷所思。不过笑中有泪，因为他那些毫无论据和乖离常理的政策，正不断为全世界的政局和经济造成混乱和伤害。 　　这里不谈大事，只想拿特朗普最近一个特别离谱的行径来解解
2025-10-30 02:00 HKT
慢活时代