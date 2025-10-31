KellyChu - 豪景花园鬼屋小火车迎万圣 网民大赞「最有诚意屋苑」 | Executive日记

今日系一年一度嘅万圣节，大家系咪都准备好悉心打扮成哗鬼出街party喇。小妹留意到原来唔止主题公园同商场有节日活动，深井一个屋苑日前举办嘅万圣节限定活动同样精彩，从鬼屋到小火车游戏应有尽有，小朋友都玩得非常高兴，网民亦大赞管理公司好用心搞活动，诚意十足。



有深井豪景花园住户将是次屋苑万圣节活动照片上传至社交平台，见到小朋友大人齐齐扮鬼扮马周围攞糖，现场不但有充满节日氛围嘅鬼屋，仲安排咗小朋友最钟意玩嘅「小火车」，以及人体彩绘和射击游戏，内容丰富，随即被大家形容为「最有诚意屋苑」。有住户话呢个系每年盛事，每年小朋友都玩得超开心，大赞管理处功不可没。



住户：节日活动覆盖全年



网民亦留言赞屋苑「管理费平、活动多」，「早排见到佢地中秋节搞BBQ，好有feel！」、「我记得呢个屋苑成日搞Event」。 住户直指屋苑嘅节日活动覆盖全年：「系呀，新年仲有盆菜宴」。社区生活咁精彩，搞到唔少人都想玩埋一份，直言「其他屋苑应该要学下啦」，又主动询问单位现时价位。



KellyChu