Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 真情演绎Bach Brahms Busoni等歌曲 沈靖韬首张钢琴专辑《Timeline》11•7发行 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
2025-10-30 02:00 HKT
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　香港钢琴家沈靖韬（Aristo Sham）今年摘下范．克莱本国际钢琴赛金牌，是首位赢得这项世上四大钢琴比赛之一的香港人，为港争光。他正忙于世界巡演，早前在德国灌录了个人首张CD专辑，名为《Timeline》，将于11月7日全球发行。

　　Kelly身为Aristo的粉丝，有幸率先试听，听后十分感动。他的演绎，对乐章有深刻的解读，展现出超卓的琴技，以及对细节的精心铺排，流露既细腻又丰富的情感。正如Aristo对Kelly说︰「这是弹奏技巧与个人诠释的结合，希望大家感受得到。」

　　CD包括三首Bach的作品（其中两首由Busoni编排）、Brahms（Busoni编排）、Busoni的萧邦变奏曲，以及一首Edvard Grieg。Kelly很投入他演绎Bach的Chaconne，Aristo的演奏起伏跌宕、宏大动人，而Edvard Grieg的Holberg Suite，音乐如细水涓流，似有说不尽的心事………

沈靖韬：全情投入冀表达乐章情感

　　Aristo对我说，每次演奏都全情投入，以表达乐章中的情感，希望传递给听众。于他而言，个人的强烈感觉，在弹奏过后，往往要5、6个小时才能平伏。为了今次专辑，他特别挑选一个音色有个性的钢琴，让他弹奏出更深刻的感情。

KellyChu

沈靖韬个人首张CD专辑，将于11月7日全球发行。
沈靖韬个人首张CD专辑，将于11月7日全球发行。
最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
18小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
充满节日氛围嘅鬼屋。
KellyChu - 豪景花园鬼屋小火车迎万圣 网民大赞「最有诚意屋苑」 | Executive日记
　　今日系一年一度嘅万圣节，大家系咪都准备好悉心打扮成哗鬼出街party喇。小妹留意到原来唔止主题公园同商场有节日活动，深井一个屋苑日前举办嘅万圣节限定活动同样精彩，从鬼屋到小火车游戏应有尽有，小朋友都玩得非常高兴，网民亦大赞管理公司好用心搞活动，诚意十足。 　　有深井豪景花园住户将是次屋苑万圣节活动照片上传至社交平台，见到小朋友大人齐齐扮鬼扮马周围攞糖，现场不但有充满节日氛围嘅鬼屋，仲安排
2025-10-31 02:00 HKT
Executive日记
地下大堂可欣赏到的麦伦普塔迈步像。
KellyChu - 港故宫馆率先开箱古埃及3巨像 | Executive日记
　　香港故宫文化博物馆将于下月20日起，举行本港历来规模最大、内容最全面、展期最长的古埃及文物珍藏展览，250件直接由埃及借出的瑰宝当中，3座宏伟巨像日前已率先开箱，包括麦伦普塔迈步像、阿蒙神妻谢佩努彼特二世迈步像及伊乌尼特坐像，现正在馆内地下大堂及二楼中庭开放公众近距离欣赏。 　　其中，麦伦普塔迈步像高2.4米、重逾1700公斤，描绘法老拉美西斯二世之子及其继任者麦伦普塔迈步向前的姿态，他
2025-10-30 02:00 HKT
Executive日记