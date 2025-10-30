KellyChu - 真情演绎Bach Brahms Busoni等歌曲 沈靖韬首张钢琴专辑《Timeline》11•7发行 | Executive日记

香港钢琴家沈靖韬（Aristo Sham）今年摘下范．克莱本国际钢琴赛金牌，是首位赢得这项世上四大钢琴比赛之一的香港人，为港争光。他正忙于世界巡演，早前在德国灌录了个人首张CD专辑，名为《Timeline》，将于11月7日全球发行。



Kelly身为Aristo的粉丝，有幸率先试听，听后十分感动。他的演绎，对乐章有深刻的解读，展现出超卓的琴技，以及对细节的精心铺排，流露既细腻又丰富的情感。正如Aristo对Kelly说︰「这是弹奏技巧与个人诠释的结合，希望大家感受得到。」



CD包括三首Bach的作品（其中两首由Busoni编排）、Brahms（Busoni编排）、Busoni的萧邦变奏曲，以及一首Edvard Grieg。Kelly很投入他演绎Bach的Chaconne，Aristo的演奏起伏跌宕、宏大动人，而Edvard Grieg的Holberg Suite，音乐如细水涓流，似有说不尽的心事………



沈靖韬：全情投入冀表达乐章情感



Aristo对我说，每次演奏都全情投入，以表达乐章中的情感，希望传递给听众。于他而言，个人的强烈感觉，在弹奏过后，往往要5、6个小时才能平伏。为了今次专辑，他特别挑选一个音色有个性的钢琴，让他弹奏出更深刻的感情。



沈靖韬个人首张CD专辑，将于11月7日全球发行。