KellyChu - 康文署博物馆节迎「庆典年」 周六揭幕 逾百节目续登场 | Executive日记

KellyChu
2025-10-27 02:00 HKT
康乐及文化事务署（康文署）今年的「香港博物馆节」以「博物馆庆典年」为主题，庆祝辖下6间博物馆的周年纪念︰李郑屋汉墓发现70周年、香港历史博物馆50周年、香港太空馆45周年、香港铁路博物馆40周年、香港文化博物馆25周年，以及香港抗战及海防博物馆1周年。康文署17间博物馆及艺术空间下月将推出逾百项精彩节目，邀请公众齐齐参加庆典！

　　开幕节目「缤Fun博物馆嘉年华」将于本周六及周日（11月1至2日）在香港文化中心露天广场举行，现场设有巨大化桌游「棋妙博物馆」、「『乒』纷大对战」等活动，以及多个主题打卡点，更有多项体验，例如「文物修护大挑战」、「蓝晒氰版体验工作坊」等。

　　嘉年华舞台表演同样精彩，其中润福堂（香港）国术龙狮总会将带来「非遗女子舞狮．赏新姿」；乐乐国乐团「点『指』十二生肖咁简单」社区巡演《十二生肖逐只捉》，结合中乐及手偶剧场，演奏中国民间传说。飞鹏木偶团不但呈献难得一见的非遗木偶戏表演，并将在互动摊位现场展示不同类型的木偶，向公众介绍木偶戏的历史。参加者亦可亲身体验操作「杖头小木偶」并拍照留念。

　　今年博物馆节特别联乘本地品牌推出文创产品，包括小城故事「博物馆庆典年」系列博物馆藏品积木模型，以及香港太空馆与美心西饼联乘推出的限量版「雪山叉烧菠萝包」。

KellyChu
 

