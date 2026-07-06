朱红 - 比亚迪越20天线 留意「14137」 | 窝轮热炒特区

报道指乘联分会6月全国新能源乘用车厂商批发销量预估达到151万辆，按年增长22%，按月增长12%，实现两位数双增长。比亚迪（1211）股价持续反弹，重越20天线升至84元水平整固。如看好比亚迪，可留意比迪认购证「14137」，行使价86.88元，实际杠杆4倍，明年1月到期。如看淡比亚迪，可留意比迪认沽证「14141」，行使价68.88元，实际杠杆4倍，明年2月到期。



建滔积层板（1888）股价高位整固，跌至20天线后见支持，在85元水平好淡争持。如看好建板，可留意新建板认购证「14380」，行使价168.88元，实际杠杆3倍，今年12月到期。如看淡建板，可留意建板认沽证「13714」，行使价46.88元，实际杠杆2倍，明年4月到期。



美国6月份非农就业职位增幅远逊市场预期，并录得今年以来最弱增幅，市场对联储局加息预期降温。外围股市造好，恒指持续反弹，上周五重越10天线升至23350点附近整固。如看好恒指，可留意恒指牛证「68877」，收回价22788点，实际杠杆33倍，28年9月到期；或可留意恒指牛证「68147」，收回价22588点，实际杠杆26倍，28年9月到期。如看淡恒指，可留意恒指熊证「63265」，收回价24018点，实际杠杆31倍，28年4月到期；或可留意恒指熊证「61629」，收回价24218点，实际杠杆24倍，28年4月到期。



美国就业数据疲弱，联储局加息预期降温，现货金价重越4100美元之上。SPDR金ETF（2840）持续反弹，升至3000元附近整固。如看好S金可留意认购证「21452」，行使价3501元，实际杠杆14倍，今年9月到期。如看淡S金可留意认沽证「25728」，行使价2599元，实际杠杆8倍，今年12月到期。



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朱红