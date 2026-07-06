Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍一山 - 恒指周线身怀六甲利反弹 | 有钱图

有钱图
有钱图
伍一山
6小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

大市上周五反弹，恒指高开185点至23240点后，随即回吐至全日低位23226点，升171点，早段快速拉升全日高位23516点，大升461点，其后大部分时间于高位震荡，收市报23350点，升295点，全日成交减至3050亿元。

　　以周线图分析，恒指上周以阳烛反弹678点，一周升幅近3%，结束7连跌。周线技术指标依然向淡，MACD双熊，熊差持续扩大；慢随机指数于超卖区维持沽货讯号；9周RSI反弹至30.9离开超卖区。

　　恒指前周低位22518点，刚好跌至去年2月升破的大型双底颈线，获得支持而反弹，收复23000点心理关口。以阴阳烛形态论，恒指周线图于支持位出现「身怀六甲」，后市有机会出现较强的反弹，阻力方面，100周线（23494）是短期最接近的阻力，而更大的阻力是前横行区底部25000点水平。去年9月以来恒指营造头肩顶或三顶，现在两者均跌破颈线，三顶量度跌幅目标约为21800至22000点；头肩顶量度跌幅目标约为20200点。

　　国企指数上周五反弹87点报7699点，一周累升238点，周线阴阳烛亦出现「身怀六甲」。周线技术指标仍淡，MACD双熊，熊差扩大；慢随机指数于超卖区维持沽货讯号；9周RSI反弹至28.33。国指跌至250周线（7395）暂获支持而反弹，预料7800点水平会有阻力。

微创机器人大阳烛破阻力

　　微创机器人（2252）大升16%，收报27.04元，中证监发布批覆同意宇树科技于内地IPO。中信证券认为，宇树科技IPO标志着人形机械人商业化元年正式开启，消息利好机械人相关股份。走势上，其股价去年10月升至33.7元超买，翌日以「黄昏之星」展开调整，大半年来于高位震荡，形成略向右上方倾斜的横行区，上月中跌至区间底部企稳回升，上周五以大阳烛升破50天线阻力，MACD牛差扩大利好，可候25.5元买入，目标价33元，跌破23.5元止蚀。

伍一山

最Hit
世界杯2026｜夏兰特梅开二度 挪威2：1挫巴西闯8强再创历史。美联社
世界杯2026｜夏兰特梅开二度 挪威2：1挫巴西闯8强再创历史
足球世界
2小時前
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
生活百科
22小時前
据悉，沪江维多利亚学校共有9名学生取得满分45分。资料图片
IB放榜2026｜沪江维多利亚圣士提反 状元人数均创历年新高
教育新闻
8小時前
大埔公路夺命车祸│死者爱锡家人 身兼数职养家 胞姊：佢系好好嘅弟弟
突发
10小時前
谭咏麟亲解与陈百祥不和传闻：方向不一样 揭与曾志伟识于微时属世交丨一周星星
谭咏麟亲解与陈百祥不和传闻：方向不一样 揭与曾志伟识于微时属世交丨一周星星
影视圈
9小時前
王贤志经历破产巨变 暗示已到加拿大展新生 叹际遇不似预期：接受也是种勇气
王贤志经历破产巨变 暗示已到加拿大展新生 叹际遇不似预期：接受也是种勇气
影视圈
15小時前
第72期六合彩，将于今晚进行新一期搅珠。资料图片
六合彩︱头奖$1300万搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
11小時前
新疆自驾游︱一家三口遇山洪 母子落车遭卷走失踪8天遗体寻获
新疆自驾游︱一家三口遇山洪 母子落车遭卷走失踪8天遗体寻获
即时中国
9小時前
佛得角球队返国获英雄式欢迎。路透社
世界杯2026｜佛得角球队返国获英雄式欢迎 数万人接机 机场职员跪拜致意
即时国际
4小時前
定存攻略｜港银下半年推新优惠吸客 定存3个月5.88厘 6个月亦有3.3厘
定存攻略｜港银下半年推新优惠吸客 定存3个月5.88厘 6个月亦有3.3厘
投资理财
21小時前
更多文章
伍一山 - 恒指22500料有较大支持 | 有钱图
大市上周五大幅下挫，恒指裂口低开124点至22952点，随即反弹至全日高位22962点，跌114点，早段跌幅急剧扩大，午前见全日低位22518点，劲跌558点，午后略作反弹，收市报22671点，以大阴烛下跌405点，全日成交金额增至3421亿元。 　　以周线图分析，恒指上周以大阴烛暴跌1252点或5.24%，连跌7周，是10年来最长的连续跌浪。周线技术指标全面向淡， MACD双熊，熊差不断扩
2026-06-29 02:00 HKT
有钱图