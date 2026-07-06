伍一山 - 恒指周线身怀六甲利反弹 | 有钱图

大市上周五反弹，恒指高开185点至23240点后，随即回吐至全日低位23226点，升171点，早段快速拉升全日高位23516点，大升461点，其后大部分时间于高位震荡，收市报23350点，升295点，全日成交减至3050亿元。



以周线图分析，恒指上周以阳烛反弹678点，一周升幅近3%，结束7连跌。周线技术指标依然向淡，MACD双熊，熊差持续扩大；慢随机指数于超卖区维持沽货讯号；9周RSI反弹至30.9离开超卖区。



恒指前周低位22518点，刚好跌至去年2月升破的大型双底颈线，获得支持而反弹，收复23000点心理关口。以阴阳烛形态论，恒指周线图于支持位出现「身怀六甲」，后市有机会出现较强的反弹，阻力方面，100周线（23494）是短期最接近的阻力，而更大的阻力是前横行区底部25000点水平。去年9月以来恒指营造头肩顶或三顶，现在两者均跌破颈线，三顶量度跌幅目标约为21800至22000点；头肩顶量度跌幅目标约为20200点。



国企指数上周五反弹87点报7699点，一周累升238点，周线阴阳烛亦出现「身怀六甲」。周线技术指标仍淡，MACD双熊，熊差扩大；慢随机指数于超卖区维持沽货讯号；9周RSI反弹至28.33。国指跌至250周线（7395）暂获支持而反弹，预料7800点水平会有阻力。



微创机器人大阳烛破阻力



微创机器人（2252）大升16%，收报27.04元，中证监发布批覆同意宇树科技于内地IPO。中信证券认为，宇树科技IPO标志着人形机械人商业化元年正式开启，消息利好机械人相关股份。走势上，其股价去年10月升至33.7元超买，翌日以「黄昏之星」展开调整，大半年来于高位震荡，形成略向右上方倾斜的横行区，上月中跌至区间底部企稳回升，上周五以大阳烛升破50天线阻力，MACD牛差扩大利好，可候25.5元买入，目标价33元，跌破23.5元止蚀。



伍一山