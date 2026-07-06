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闻风至 - 双重概念支持瑞声再起动 | 鲜股落镬

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闻风至
6小時前
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产经 专栏
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市场资金开始板块轮动，从最当炒的AI基建概念股，开始转向其他板块，其中物理AI相关概念股特别值得留神，瑞声科技（2018）更是「物理AI+苹果概念股」，短线双重概念推动下，再向上起步的概率不低。

　　机械人概念股优必选（9880）最近3个交易日连续录得大成交，每日成交金额达26亿至33.5亿元，成为带起物理AI概念股的主因，消息面上是因为该公司推出了「AI机械情人」产品，据报顶级配置售价达99万元人民币，且已经获得逾万张定单。

　　回到现实层面去看待这件事，气势当然不错，但1万张定单，只涉资约99亿元人民币，对一间几百亿市值的上市公司而言，影响力仍然有限。在未来，出货量能否持续、能否成为一个长卖长有的产业链、未来若然爆单产能是否足够应付，仍待时间去观察。

具物理AI概念更吃香

　　由此来看，上游的物理AI概念股更为吃香，就以瑞声科技为例，本身已有稳定的基本面支持，无论是哪一个机械人品牌跑出，瑞声的微型麦克风仍然是「机器人听觉」的最好选择。

　　而且公司早已集中火力研发机械人手部相关元件，今年1月份，AAC瑞声科技以「The Future」为主题，首次全面展示涵盖执行系统与感知系统的人形机械人解决方案。发布包括手指直线关节、六维力感测器、整手组装共研等技术。要知道，手部正是机械人产业当中最值得的部分，研究报告指，占成本比例可达两成以上。这部分亦是市场最愿意投钱的地方，据报，单是中国市场，2026年第一季灵巧手行业的融资额就逼近50亿元人民币，比2025年全年高出70%。

　　更何况公司股价早前自50元水平急挫，主因是苹果宣布加价的消息，市场担心会影响iPhone等重点产品的销情，近日见到苹果开始尝试「出招」，拟向国内的长鑫存储等取货，或有望大幅降低市场的忧虑，亦可望令瑞声的沽压降低。

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2026-07-03 02:00 HKT
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