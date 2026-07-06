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大行晨报 - 技术面显著转好 纽元续稳｜大行晨报

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　　美元上周走低，主要因周四公布的美国6月非农就业报告表现疲软，6月新增就业岗位仅5.7万个，远低于经济学家预期的11万个，失业率则从4.3%微降至4.2%；不只6月新增就业人数显著低于市场预期，前两个月的增幅也作下修。就业市场的降温讯号促使交易员大幅削减对美联储近期加息的押注。根据CME FedWatch Tool的资料显示，市场认为美联储在9月会议上加息的概率已降至约45%。

　　欧罗兑美元上周大致走稳，除因美元走弱，欧洲央行的政策立场为欧罗提供了额外支撑。欧洲央行上个月已上调关键利率，而部分经济学家曾认为此举并无必要，因为油价已回落至接近战前水准。但欧洲央行行长拉加德强调，自上次加息以来收到的所有资料都印证了该行决策的正确性。拉加德的表态表明，决策层对通胀前景仍保持高度警惕，这为欧罗的中期走势提供了政策面的支撑。

　　欧罗兑美元自4月高位1.1848持续走弱，之前一周下探1.1324后小幅反弹，上周大致徘徊于1.14水准附近。向上仍要留意25天平均线，在近月都见反弹动能受制此指标，目前处于1.15水准，在未能明确扳回此区之前，预料欧罗兑美元仍处争持状态。较大支撑可先看1.1320及1.12，下一级关注1.1060及1.10关口，中期支撑指向1.0870。至于上望阻力位回看1.15及50天平均线1.1590，下一级看至1.1630，其后留意1.1670这位置为前期双顶形态的颈线位置。

　　纽元兑美元上周保持强势，受惠于美元走弱。此外，RatingDog上周五发布的数据显示，中国6月服务业采购经理指数（PMI）从5月的54.4小幅回落至54.1，然而，该数据仍标志着近3年来服务业活动的第三大增幅。服务业出口连续第二个月增长，增速为2024年10月以来最快。数据有助支撑纽元。技术图表所见，RSI及随机指数正呈回升，5天平均线刚在上周升破10天平均线形成利好交叉，均示意纽元兑美元短线有持稳倾向。当前支撑预估在0.56以至0.5570水准，下一级关注0.5480/0.55，之后预估在0.54。阻力则回看25天平均线0.5760及0.58，较大阻力指向0.5870及0.60关口。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
 

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2026-07-03 02:00 HKT
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