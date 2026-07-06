刘伟利 - 细价股末日期权沦为提款机 | 巨B讲投资

近期市场传出多宗证券户口遭黑客入侵的案件。部分受害者的资金被盗用，先购买低价、交易清淡的股票及相关远期期权，接着在短时间内迅速提款离场，使损失不幸发生在「被盗者」身上。更具攻击性的地方在于：这类细价股票平时成交量极低，价格却可能剧烈波动，正好成为不法分子用来操纵市场的理想工具。黑客在入侵成功后取得的短暂交易窗口内，集中买入流通性差的标的与末日期权，推高股价后立刻平仓或提走资金，让受害者的帐户看起来像是被设成提款机。



这种犯罪模式之所以越来越猖獗，与两个因素有关：第一是细价股市场本身监管相对宽松，若缺少足够的即时侦测与追踪机制，异常交易就容易被延迟发现；第二是部分交易平台的风险控管与资安防护仍有不足，导致黑客有机可乘。常见的入侵方式包括钓鱼邮件、恶意软件、以及帐户密码强度不足造成的漏洞。一旦黑客得手，便会锁定「成交少、价差大、容易被撼动」的股票操作。这些标的往往缺乏稳定基本面支撑，平日乏人问津，只要投入少量资金，就可能引发价格大幅波动；同时也可能制造虚假成交与短期热度，吸引跟风者进场，然后黑客再快速平仓套现，留下散户接盘，造成连锁性的损失。



值得警惕的是，涉及末日期权的操作会进一步放大伤害。期权具有杠杆特性，表面上投资者可能只持有少量股票或少量资金，但在合约控制下，实际曝险可能远高于原本以为的程度。换言之，黑客即使用不多的成本就能影响更大的交易规模，并在短时间内抽走帐户资金，导致受害者往往在事后才发现帐户已被清空，追回损失难度极高。这类事件不仅是个人财产的破坏，也会侵蚀市场信心，削弱交易秩序与公平性。



面对此类风险，投资者必须提升警觉并采取具体作法。首先，从源头强化帐户安全，包含启用双重验证、定期更新高强度密码，并避免点击来路不明的连结或附件。其次，在选择交易标的时要更谨慎，远离交易量过低、资讯透明度不足的细价股票，尤其不建议轻易参与末日期权等高风险衍生品。第三，定期检视交易纪录与资金变动，一旦察觉异常，应立即联络券商，要求冻结或处理相关帐户，争取在损失扩大前及时止血。



同时，监管机构与平台也不能置身事外。提升平台资安标准、强化异常交易监控、建立更快的告警与处置流程，再搭配投资者教育，才能降低黑客的成功率与操作空间。只有政府、平台与投资者多方协力，才有机会减少「提款机」式事件重演，维护市场公平，保障大众权益。



在数位时代，资产安全已成为首要课题。投资者切勿因追求短利而忽视风险，惟有保持谨慎自律、持续提高防护意识，才能在充满波动的市场中更稳健地前行。



Collis Capital合伙创始人

刘伟利

