彭丽婷 - 湾区工程登香港建筑颁奖台 标准互认提速 | 零碳筑迹

被誉为香港建造业「建筑界奥斯卡」的第十三届优质建筑大奖（QBA 2026），已于6月26日在香港会议展览中心举行颁奖典礼暨入围发布会。据QBA 2026官方网站公示文件及广东省工程勘察设计行业协会最新公告所示，本届大奖将大湾区项目列为常设专属组别，来自深圳、广州共4个内地湾区项目成功入围，其中2个项目分别斩获大奖及优异奖，标志粤港跨域联合建造品质获香港业界最高权威认可，加速两地工程标准、设计工艺、智慧建造技术的深度对接。



优质建筑大奖自2002年创立，由香港建造商会、建筑师学会、营造师学会等十大建造界权威专业机构联合主办，评审团由屋宇署署长牵头，汇集政府官员、资深工程专家组成，评选覆盖设计、施工、绿色营运、团队协作全链路，是香港建筑领域公信力最强的行业奖项。2024年大奖正式增设「大湾区建筑项目（不含香港）」分组，打破地域参赛门槛，允许内地湾区项目独立报名参选；根据参赛规则文件，2026年赛事进一步放宽参赛资格，毋须香港本地注册企业即可报名，大幅提升了湾区建造团队的参与热度。



本届大湾区组别合计4个广深项目顺利晋级决选，分别为中建科创大厦、中国海外大厦、玛丝菲尔工业厂区、广州呼吸中心；最终由香港华艺设计顾问（深圳）负责的中国海外大厦拿下大湾区组别优秀大奖，广州市城市规划勘测设计院打造的广州呼吸中心夺得优异奖。两个获奖项目均采用BIM全流程数位化设计、低碳建材应用、立体绿化等技术，契合本届大奖「智启建造、永续发展、包容共融」核心主题，本届评审亦重点考核项目智慧化落地、碳排管控与人本设计融合度。



颁奖现场上，QBA 2026筹委会主席郑玉琴表示，增设大湾区组别并迎来批量获奖项目，是香港建造业融入大湾区发展的重要里程碑。透过奖项评比，可将香港严谨的工程监控、品质管理体系，与内地高效的智慧建造、大规模基建技术互相取长补短，推动粤港组装合成（MiC）建筑及绿色建筑标准互认落地。评审小组主席谢伟正补充，湾区参赛项目在工业化建造、节能减碳层面的表现，令评审团高度认可，未来大奖将持续扩大湾区赛事规模，搭建常态化技术交流平台。



业界分析指出，湾区项目在香港权威建筑奖项斩获佳绩，直接带动两地承建商、设计院、建材供应链合作提速。当前香港北部都会区、新田科技城、大批量公屋建设全面开工，越来越多粤港联合营运工程上马，奖项认证等同为内地建造技术、建材体系提供行业背书，有助缩短内地优质建材、施工方案在香港工务工程的审批周期，压降整体建造成本。



与此同时，大奖同步评选香港本地住宅、政府基建、旧址活化等多组别奖项，全场合计35个项目晋级最终评审，涵盖智慧工地改造、碳中和建筑、社区公共设施等多元类型，全面表现香港建造业从传统劳动密集模式，向数位化、绿色化、跨区协同模式转型的产业趋势。后续主办方将整理获奖项目技术案例，面向全港及湾区业界发布示范标准，以奖项引领行业升级，支撑香港长远城市建设与大湾区建造一体化战略落地。



零碳智能联盟秘书长

彭丽婷

