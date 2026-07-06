关志康 - 长寿时代：说话分寸和忌讳 | 神耆商机

在一场私人银行的活动上，一位年轻从业员谈起个案时随口说：「我有个客80多岁了，虽然已经『𠮶头近』，但仍然不愿考虑立遗嘱。」语气或许无心，但同桌几位年近八旬、实则精神饱满的客户，神情却明显一沉，气氛顿时变得有些微妙。



这一幕，在日常生活中其实并不陌生。



香港正快速步入超高龄社会。未来十多年，每三人之中便有一人是65岁或以上的年长群体。然而，今日的「长者」，与过往的传统印象已大不相同——不少人仍然活跃于社交、投资、运动，甚至继续在职场打拼，其身体机能与心态都远比传统想像中年轻。问题在于，社会对「老」的语言与想像，似乎仍停留在过去。



有些说话，对年轻人而言只是日常用语，但对长者来说，却可能承载着另一层重量。例如一句简单的「我走先了」，在日常语境中只是礼貌告辞，但对长者而言，却可能隐含着「离开」甚至「告别人生」的联想；若改为说「我先出发」，语气便轻松得多。



又例如祝贺语。「长命百岁」本是好意，但对一位已届九旬的长者来说，听起来未必令人愉快，甚至带有一丝「接近终点」的倒数意味。相反，若改口祝福「龙马精神」，或与时并进说句「长命百二岁」，反而更显得自然和正面。



在香港，大众习惯避免使用「送你上路」、「告别」等字眼；不少大厦不设「4楼」；宴会避开「14席」； 车牌、电话号码以至会所的储物柜编号，亦普遍偏好象征发财的「8」，而避开「4」。这表面看似是传统迷信，但换个角度看，其实是一种对他人心理感受的细致照顾。



值得注意的是，语言随时代演变，上一代常说的「大酒店」、「卖咸鸭蛋」，到这代人常用说的「唔响度」、「毕业礼」等，这些当年的委婉词，在特定的语境下可能又变成了新的忌讳。这不一定是迷信，而是将同理心融入日常相处之中。这种点到即止的说话分寸，也许正是长寿时代之下，人与人之间最基本、却也最容易被忽略的修养。



健康教育基金会主席

关志康

