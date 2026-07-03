伍礼贤 - 网易受惠新游戏推出 | 开工前落盘

网易（9999）新游戏《遗忘之海》电脑版将于下周四（7月9日）在内地推出，以及手机版亦将于月内紧接登场，料游戏流水表现将受惠于几乎整个暑假高峰期；《逆水寒：新世界》于6月26日上线后玩家人数亦创两年新高。



集团近期正式曝光旗下第一款使用虚幻5引擎开发的3A级动作冒险单机大作《Blood Message》，标志网易杀入高规格全球单机市场，被视为未来的重磅催化剂。



此外，网易自主研发的赛车游戏《巅峰极速》在5月正式登陆欧洲、北美、中东及北非地区。



另外，《燕云十六声》和《漫威争锋》等热门产品持续扩展国际版图，显示其海外市场战略布局稳步推进并渐见成效。



投资者可候低在200元吸纳，目标价220元，跌穿180元离场。



笔者为证监会持牌人，本人没有持有上述股份​​。



光大证券国际

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笔者为证监会持牌人

伍礼贤