Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭家耀 - 比亚迪拓海外市场 | 开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
开工前落盘/头条名家本周心水
郭家耀
12小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　比亚迪股份（1211）6月汽车总销量达40.35万辆，增长5.5%，单月销量重返40万大关。其中，纯电动乘用车销量20.15万辆，按年微减2.6%；插电式混合动力车销量19.58万辆，录得14.7%增长。累计今年首6个月，总销量180.85万辆，按年下跌15.7%，惟6月单月表现已显示回稳迹象。

　　海外市场成为比亚迪增长最大亮点，6月海外销量达17.53万辆，按年激增94.7%，按月亦升9.2%，创下新高。海外销量大幅超预期，主要受惠海外工厂产能增加、海运运力改善及渠道扩张等因素。由于海外单车平均售价及盈利能力明显高于国内，规模化出海将改善整体盈利结构，成为公司核心增长引擎。

　　此外，比亚迪在智能驾驶领域的长期布局亦备受关注。比亚迪自研智驾晶片「璇玑A3」预计2027年量产。比亚迪正加速垂直整合，强化核心技术自主能力，有望在未来竞争中建立优势。比亚迪目标价88元，入巿价78元，止蚀价72元。

　　笔者为证监会持牌人，本人及相关人士没持有上述股份。

港湾家族办公室
业务发展总监
笔者为证监会持牌人
郭家耀

最Hit
珍惜生命│大围一小学内男子堕下 当场死亡
00:51
珍惜生命│大围一小学内男子堕下 当场死亡
突发
4小時前
网民热捧迪卡侬$39「神背囊」！超轻量设计包10年保养 可容纳13吋电脑
网民热捧迪卡侬$39「神背囊」！超轻量设计包10年保养 可容纳13吋电脑
生活百科
21小時前
曾志伟另起炉灶筹组新公司 传闻艺人名单曝光 睇中多位TVB旧将 蔡思贝苟芸慧加盟？
曾志伟另起炉灶筹组新公司 传闻艺人名单曝光 睇中多位TVB旧将 蔡思贝苟芸慧加盟？
影视圈
20小時前
康子妮剖白与林晓峰离婚后独居 遇压力想寻死 谈及前夫揭真实关系 暗示有追求者却难发展
康子妮剖白与林晓峰离婚后独居 遇压力想寻死 谈及前夫揭真实关系 暗示有追求者却难发展
影视圈
5小時前
世界杯2026｜拉莫斯94分钟绝杀 克罗地亚102分钟「绝平」食诈糊 葡萄牙2:1戏剧性淘汰克罗地亚
世界杯2026｜拉莫斯94分钟绝杀 克罗地亚102分钟「绝平」食诈糊 葡萄牙2:1戏剧性淘汰克罗地亚
足球世界
5小時前
新手「上车」装修必睇 师傅拆解3大港人「后悔设计」 开放式厨房系噩梦？ 揭「零缝隙衣柜」骇人真面目｜Juicy叮
新手「上车」装修必睇 师傅拆解3大港人「后悔设计」 开放式厨房系噩梦？ 揭「零缝隙衣柜」骇人真面目｜Juicy叮
时事热话
3小時前
移加4年返港变「失忆」 住十几年慈云山连旺角都话唔识 网民拆解扮嘢背后心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
移加4年返港变「失忆」 住十几年慈云山连旺角都话唔识 网民拆解扮嘢背后心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
时事热话
22小時前
方媛入马场遭「差别待遇」？「港版林志玲」刘子仪P图惹祸认衰删文：纯属疏忽非刻意
方媛入马场遭「差别待遇」？「港版林志玲」刘子仪P图惹祸认衰删文：纯属疏忽非刻意
影视圈
3小時前
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
家居装修
2026-07-01 06:00 HKT
19岁青年入行做保安！引大批过来人赞「少走弯路」 同行分享月薪破3万：升上去真系有得做
19岁青年入行做保安！引大批过来人赞「少走弯路」 同行分享月薪破3万：升上去真系有得做
生活百科
2026-07-02 12:15 HKT
更多文章
郭家耀 - 紫金矿业目标价40元 | 开工前落盘/头条名家本周心水
　　紫金矿业（2899）主营金属品种价格上涨，价格红利充分释放，推动经营业绩显著提升。公司预计2026年当量碳酸锂产量12万吨。根据最新调查央行持有黄金意欲旺盛，金价有望逐步回稳，利好紫金后市表现。入巿价28.5元，目标价40元，止蚀价25.5元。笔者为证监会持牌人士，没持有上述股份。 港湾家族办公室 业务发展总监 笔者为证监会持牌人 郭家耀
2026-06-29 02:00 HKT
开工前落盘/头条名家本周心水