郭家耀 - 比亚迪拓海外市场 | 开工前落盘/头条名家本周心水
阅讀更多
內容
比亚迪股份（1211）6月汽车总销量达40.35万辆，增长5.5%，单月销量重返40万大关。其中，纯电动乘用车销量20.15万辆，按年微减2.6%；插电式混合动力车销量19.58万辆，录得14.7%增长。累计今年首6个月，总销量180.85万辆，按年下跌15.7%，惟6月单月表现已显示回稳迹象。
海外市场成为比亚迪增长最大亮点，6月海外销量达17.53万辆，按年激增94.7%，按月亦升9.2%，创下新高。海外销量大幅超预期，主要受惠海外工厂产能增加、海运运力改善及渠道扩张等因素。由于海外单车平均售价及盈利能力明显高于国内，规模化出海将改善整体盈利结构，成为公司核心增长引擎。
此外，比亚迪在智能驾驶领域的长期布局亦备受关注。比亚迪自研智驾晶片「璇玑A3」预计2027年量产。比亚迪正加速垂直整合，强化核心技术自主能力，有望在未来竞争中建立优势。比亚迪目标价88元，入巿价78元，止蚀价72元。
笔者为证监会持牌人，本人及相关人士没持有上述股份。
港湾家族办公室
业务发展总监
笔者为证监会持牌人
郭家耀
最Hit
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
2026-07-01 06:00 HKT
19岁青年入行做保安！引大批过来人赞「少走弯路」 同行分享月薪破3万：升上去真系有得做
2026-07-02 12:15 HKT