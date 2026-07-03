郭家耀 - 比亚迪拓海外市场 | 开工前落盘/头条名家本周心水

比亚迪股份（1211）6月汽车总销量达40.35万辆，增长5.5%，单月销量重返40万大关。其中，纯电动乘用车销量20.15万辆，按年微减2.6%；插电式混合动力车销量19.58万辆，录得14.7%增长。累计今年首6个月，总销量180.85万辆，按年下跌15.7%，惟6月单月表现已显示回稳迹象。



海外市场成为比亚迪增长最大亮点，6月海外销量达17.53万辆，按年激增94.7%，按月亦升9.2%，创下新高。海外销量大幅超预期，主要受惠海外工厂产能增加、海运运力改善及渠道扩张等因素。由于海外单车平均售价及盈利能力明显高于国内，规模化出海将改善整体盈利结构，成为公司核心增长引擎。



此外，比亚迪在智能驾驶领域的长期布局亦备受关注。比亚迪自研智驾晶片「璇玑A3」预计2027年量产。比亚迪正加速垂直整合，强化核心技术自主能力，有望在未来竞争中建立优势。比亚迪目标价88元，入巿价78元，止蚀价72元。



笔者为证监会持牌人，本人及相关人士没持有上述股份。



港湾家族办公室

业务发展总监

笔者为证监会持牌人

郭家耀