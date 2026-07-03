朱红 - 恒指好淡争持　留意「69017」 | 窝轮热炒特区

RatingDog经季节性调整6月中国通用制造业PMI录得51.7，逊市场预期并放缓至3个月低位，但仍连续第7个月保持在50荣枯线之上，显示制造业景气提升。恒指升至10天线遇阻力，在23000关口附近好淡争持。如看好恒指，可留意恒指牛「69017」，收回价22418点，实际杠杆34倍，明年12月到期。如看淡恒指，则可留意恒指熊「65288」，收回价23718点，实际杠杆28倍，2028年4月到期。



小米汽车6月交付量超过3万部，已是连续3个月超过3万部交付门槛，今年上半年累计交付超过18万辆，较55万辆年销量目标达成率约32.8%。小米集团（1810）股价造好，升至22.6元水平整固。如看好小米，可留意小米购「14225」，行使价26元，实际杠杆5倍，今年12月到期。如看淡小米，则可留意小米沽「14139」，行使价14.88元，实际杠杆3倍，明年4月到期。



比亚迪股份（1211）6月新能源汽车销量40.35万部，按年增加约5.46%，期内新能源汽车产量40.32万辆，按年增加约16.86%。比亚迪股价由低位反弹，重越10天线高见79.6元。如看好比亚迪，可留意比迪购「14137」，行使价86.88元，实际杠杆4倍，明年1月到期。如看淡比亚迪，可留意比迪沽「14141」，行使价68.88元，实际杠杆3倍，明年2月到期。



据报Meta计划建立云端业务出售剩余AI算力，AI相关股份普遍下挫，费城半导体指数隔晚跌逾6%。华虹半导体（1347）股价高位回落，曾跌逾1成，低见183.5元。如看好华虹，可留意华虹购「13488」，行使价288.88元，实际杠杆3倍，今年12月到期。如看淡华虹，则可留意华虹沽「14300」，行使价126.88元，实际杠杆4倍，明年1月到期。



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朱红