闻风至 - 远东宏信高息可取 | 鲜股落镬

港股踏入第3季首个交易日有个好开始。恒指高开190点，报23071点，甫开市已重上23000关，随后最高见23335点，涨达454点；惟沽压随即涌现，大市升幅收窄，尾市更曾回至22953点，仅升72点；最终收报23055点，升174点。全日成交金额增至3696.3亿元。



早一段时间港股市场急回，场内有不少股份亦受拖累，其中高息金融股远东宏信（3360）在未见到特别原因下，跌穿7元大支持位兼落到昨日收市5.62元水平，历史股息率来到10厘之高，实在吸引。



远东宏信是中化集团旗下金融股，主业包括金融服务、设备营运、医疗康养等领域，背景雄厚之余，业务多样化，理应亦相当稳阵。



其金融端聚焦医疗、建设、交通等九大实体行业，提供租赁、保理及资产管理；产业端则双管齐下，透过「宏信建发」经营设备租赁并积极出海，另设「宏信健康」布局数十间私立医院，形成了金融为盾、产业为矛的独特防守与增长体系。



公司过去几年更一直增加派息，派息金额连年上升，从2020年的0.36元，至2025财年派息金额已升至0.56元。以昨日收市价5.62元计，远东宏信股息率已达10.04厘，市盈率5.8倍，市帐率不足0.5倍水平。



初步反弹首站阻力6.7元



经过长期下跌浪之后，远东宏信在昨日终于反弹逾5%，走势上兜出一个靓底，有势初步跌定，展开小反弹。若以6月12日正式开跌计，累跌幅度近23%或1.72元，博反弹计首个阻力或落在6.7元水平，是该股于去年5月中的上升双顶阻力。



远东宏信目前主打「金融+产业」双轮驱动，2025年期内，其净息差按年升39基点，至4.39%；不良率按年降4基点至1.03%，拨备覆盖率为227.82%，按年基本持平。



其中宏信建发（9930）是出海主力之一，该子公司目前已经覆盖马来西亚等七个国家，其2026年第一季的海外收入进一步增长超过70%，且季节性惯亏损录得收窄。



随着技术面现反弹讯号、海外业务持续增长强劲，远东宏信股价已进入「吸引阶段」，相信该股的高息可引来长线资金关注。



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