大行晨报 - 美元升势或放缓｜大行晨报

供应管理学会报告显示，美国6月ISM制造业扩张速度放缓，原料价格涨幅明显回落。而5月职位空缺数却意外增长，美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查（JOLTS）显示，5月职位空缺759.4万个，超过市场预期的728.8万个，数据或表明劳动力需求保持稳定。不过有「小非农」之称的美国ADP就业报告显示，6月私人企业职位增加略低于市场预期，但仍然稳健增长。执笔之时，美国6月非农就业数据暂未公布。



美国联储局6月议息会议曾符合市场预期，将联邦基金利率区间维持在3.5至3.75厘不变，议息声明删除之前暗示未来可能会减息关键措辞，唯本次会议公布的季度利率点阵图显示，今年联邦基金利率目标中位数为3.8厘，高于3月时预计的3.4厘，较目前目标区间亦高出0.25厘，表明货币政策委员会（FOMC）认为今年至少有必要加息一次。



短期料回至100.5水平



除此之外，FOMC还大幅上调2026年核心个人消费支出物价指数，由3月时预期的2.7%上调至3.3%。美国联储局新任主席沃什近期再发表鹰派言论重申维持物价稳定的决心，以及不会就未来利率政策提供前瞻指引。投资者担忧联储局官员若减少发声恐令市场波动加剧。美汇指数本周以来持续于101至101.5水平徘徊。



近期受美国宏观数据与政策转向影响，美元展现出极强韧性，但我们认为年初至今美汇指数的涨幅已大致消化多项利好消息。尽管短期内受市场情绪影响，加上市场预期联储局立场将更加鹰派，可能进一步推高利好空间，但这波强势预计在中期内难以维持。我们认为美汇指数短期内有望回落到100.5水平。



光大证券国际产品开发及零售研究部