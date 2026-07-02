朱红 - 美团靠稳 留意「14292」购 | 窝轮热炒特区

据报美团（3690）发布并开源新一代万亿参数大模型LongCat-2.0，可在五万卡国产算力集群上完成全流程训练与推理。美团表现靠稳，续于68.5元水平徘徊。如看好美团，可留意美团购「14292」，行使价83.88元，实际杠杆5倍，今年12月到期。如看淡美团，则可留意美团沽「14295」，行使价45.88元，实际杠杆4倍，今年12月到期。



报道指，比亚迪股份（1211）正计划明年在腾势品牌的量产新车上首次搭自研智驾芯片璇玑A3。比亚迪股价表现反复，曾跌至71.4元，创一年多新低。如看好比亚迪，可留意比迪购「14137」，行使价86.88元，实际杠杆5倍，明年1月到期。如看淡比亚迪，则可留意比迪沽「14141」，行使价68.88元，实际杠杆3倍，明年2月到期。



报道指欧洲热浪持续令家用冷气机需求急增，美的集团（300）分体式冷气机更卖断市。美的股价表现反复，升至近日高位后遇沽压，回落至83元徘徊。如看好美的，可留意美的购「27479」，行使价100.1元，实际杠杆5倍，明年2月到期。



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朱红