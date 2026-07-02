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闻风至 - 龙丰逆市增长现价吸 | 鲜股落镬

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产经 专栏
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香港饮食零售业叫苦连天，但药妆概念半新股龙丰集团（2290）则逆市多赚近六成，该股现价较上市定价5.18元潜水近半，短线或有博反弹商机，加上该股是奶粉尿片概念股，多重憧憬尚待反映。

　　龙丰公布上市后首份业绩，于3月底止财年多赚57.9%，至2.69亿元；每股盈利72仙，而备考每股盈利及核心每股盈利则分别为0.54元及0.6元；不派末期息。期内，集团毛利率虽然按年微降0.6个百分点，至31%水平，但在零售业而言仍然高企。

　　踏入2027财年，集团拟开设约6至7间新零售店，主要位于主要购物区，并选址在具备强大市场潜力的住宅区。逆市扩张原因很简易，公告中提到，集团于2026年首季同店销售增长14.8%。

潜在股息率达10厘

　　近期《经济参考报》报道一宗毒尿片消息，称许多家长在社交平台反映，孩子使用特定品牌的纸尿裤后，出现臀部红肿及破溃等症状，直至转用其他品牌才有好转。虽然中国造纸学会衞生用品专业委员会发出声明，质疑报道在检测依据丶数据披露及因果论证等环节存在明显瑕疵，指市面在售产品安全可控。

　　不过，内地市民来港买尿片的意欲强烈，据报，新界北的上水和屯门，以及新界东的沙田等邻近口岸或内地旅客较多的地区，拉拉裤和中大码等纸尿裤在周末或假期出现短暂缺货。

　　再从股价去看龙丰于6月5日上市时，上市定价为5.18元，基本上一上市便即潜水，抽新股人士人人损手，相信已赶走一批短炒投资者落车，但看其最新公布的业绩，市盈率仅得3.5倍水平，估值上看极为吸引。

　　更要留意一点，集团计划就2027财政年度及其后，向股东派发不少于可分派溢利的60%。若下一财年核心每股盈利能维持在每股0.6元水平，以此推算潜在股息率是另一巨大憧憬，现价计算高达10厘，值得留神。

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