陈永陆 - 网易迎北水长线看好 | 陆叔讲股

网易（9999）近期股价明显走强，尤其是在6月底的几个交易日出现较大升幅，成交量同步放大。这轮升势由结构性原因带动，并非空穴来风，就是公司正式转为「香港双重主要上市」，并即将迎来港股通资金。



网易原本在港交所是第二上市，受惠港交所（388）给予的豁免安排。但根据港交所规则，如果公司全球交易量（按价值计算）有55%或以上转移到香港，就会触发「交易重心转移」机制。网易2025财政年度正好达到这个门槛，因此港交所发出通知，公司原本有12个月宽限期（至2027年2月），但管理层决定提早行动，于6月30日正式转为双重主要上市。



转为「双重主要上市」



这转变对股价有一个重要的实质影响，最直接的是，双重主要上市后，网易有资格被纳入港股通（南向通）。内地投资者可以透过沪港通直接买入公司股份，而不再受第二上市限制。南向资金一向对优质、盈利稳健、派息吸引的中概股有强烈兴趣，一旦纳入，流动性有望明显改善，估值中枢也容易被重新定价，转换前往往有资金提前布局。



除了上市地位的变化，网易的基本面其实一直提供支持。公司首季业绩显示，净收入按年增长6.1%，达306亿元人民币，游戏及相关增值服务收入贡献主要部分，多款核心游戏如《梦幻西游》系列持续带来稳定现金流，新游戏管线亦被市场视为下半年潜在亮点。中国游戏版号审批环境近期有所改善，整体行业氛围正面，减少了监管不确定性对估值的压抑。



从估值角度来看，目前网易市盈率相对其盈利增长和强劲现金流来说仍具吸引力，加上派息稳定，对中长线投资者有一定吸引力。高盛等大行近期维持「买入」评级并上调目标价，反映市场对其长期游戏IP价值和现金回馈能力的认可，值得持续跟进。



资深独立股评人

陈永陆