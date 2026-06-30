甄荣 - 江西生物值得留意｜中环晨星

江西生物（6915）今日（30日）于本港挂牌上市，成为港股市场首间抗血清领域上市企业。自成立以来，江西生物始终深耕抗血清细分赛道，依托领先的技术研发实力、完善的产品管线布局与深厚的行业积累，构筑起坚实的竞争壁垒。在一批批尚未盈利的创新药企密集登录资本市场中，江西生物的经营数据成为市场关注焦点。2023至2025年，该公司总收入从1.98亿元稳步增长至2.35亿元，经调整净利润从5548万元升至1.13亿元，3年间盈利能力实现跨越式提升。同期毛利率由67.8%增至76.8%，盈利质量持续优化。

在核心赛道上，江西生物展现出绝对的市场统治力。主力产品人用TAT竞争格局高度集中，2025年该公司内地市占率高达65.8%，由于内地仅有两间大规模生产企业，公司龙头优势难以撼动。放眼全球，就人用TAT领域，该公司同样位居龙头，是全球核心供应商、中国最大出口商。

高壁垒是江西生物最核心的护城河。抗血清行业拥有5至10年的漫长建设周期，准入门槛极高。该公司构建起全球少有的全产业链贯通能力，形成难以复制的竞争优势，上游拥有内地规模最大的GMP标准马匹饲养及免疫血浆采集基地，保障核心原材料稳定供应；中游掌握全球唯一的重组蛋白、mRNA及无血清抗原复合技术路线，叠加分子机制驱动的工艺突破，技术水平领跑全球；同时完成抗原开发、动物免疫、抗体纯化、制剂生产全流程布局，实现端到端全产业链把控。此外，该公司提前布局多项先进纯化技术，持续巩固技术领先地位。在中国市场，仅有3间企业完成抗血清全产业链整合，江西生物规模居业内之首，筑起同行难以逾越的行业高墙。

壁垒之外，江西生物布局的多个细分赛道同样蕴藏巨大增量空间。其人用TAT所在的破伤风防治内地市场覆盖率不足50%，自然增长动能充足；抗蛇毒血清方面，内地年需求量达120至180万支，缺口超过100万支，而且内地仅有一间获批生产商，供需矛盾突出；马狂犬免疫球蛋白领域，2025年内地III类暴露风险人群达1560万，正规治疗渗透率仅10.5%，市场供应存在大片空白。此外，该公司兽药板块依托千亿级宠物医疗市场与稳步扩容的全球兽药行业，为公司开辟了第二增长曲线。

多线并进之下，江西生物业绩边界还在扩张。综合来看，江西生物凭借自身技术积淀、完整产业链布局及成熟产品管线，构建起难以逾越的行业护城河，行业龙头壁垒扎实稳固。当前该公司已形成「经营稳健+壁垒深厚+成长确定」的完整投资价值逻辑，长期成长路径清晰可落地，值得多加留意。

甄荣