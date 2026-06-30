邓声兴 - 药明生物目标价看40元 | 开工前落盘/头条名家本周心水

药明生物（2269）2025年全年归母净利润49.1亿元人民币，按年大增46.3%，经调整归母净利润56.4亿元人民币，按年增17.9%，利润增速显著高于收入增速。盈利爆发的核心驱动在于毛利率的系统性提升，全年毛利率按年大升5个百分点至46%，下半年更达48.8%，主要受益于高毛利的临床前研究服务快速增长、WBS数字化平台驱动运营效率改善，以及全球产能利用率持续爬坡。截至年底未完成定单总额高达237亿美元，其中未完成潜在里程碑付款定单达122亿美元，按年大增53%，为未来业绩积累巨大的潜在弹性。



业务结构上，公司正加速向高附加值复杂分子转型，2025年新签209个项目创历史新高，其中三分二为双抗、多抗及ADC等复杂分子，约半数来自美国客户；双多抗业务按年增速超过120%，ADC项目数按年增长30%至252个。CD3 TCE平台更成为现象级增长点，不仅带来高价值定单，并有望分享未来销售分成，商业模式实现升级。目标价40元，止蚀价30元。笔者为证监会持牌人士及未持有上述股份。



香港股票分析师

协会主席

笔者为证监会持牌人

邓声兴