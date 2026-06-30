朱红 - 小米低位反弹 部署「14225」 | 窝轮热炒特区

据报人工智能及智能体互联系列7项国家标准正式发布，小米、快手、联想等多间企业深入参与编制，将一线产业实践融入国家标准体系。小米（1810）股价低位反弹，升至22元水平整固。如看好小米可留意认购证「14225」，行使价26元，实际杠杆5倍，今年12月到期。如看淡小米可留意认沽证「14139」，行使价14.88元，实际杠杆3倍，明年4月到期。



中芯国际（981）股价高位表现反复，上周共录得逾1600万元资金流出中芯认购证好仓，中芯股价回落至10天线后见支持，升至84.8元水平整固。如看好中芯可留意认购证「29994」，行使价138.88元，实际杠杆4倍，今年12月到期。如看淡中芯可留意认沽证「29547」，行使价42元，实际杠杆4倍，今年12月到期。



外媒报道华盛顿与德黑兰已同意停止互相袭击，并将于本周在多哈恢复谈判。外围股市个别发展，恒指低位反弹，升逾350点在23000点附近整固。如看好恒指可留意牛证「69017」，收回价22418点，实际杠杆32倍，明年12月到期；或可留意恒指牛证「69601」，收回价22318点，实际杠杆28倍，明年12月到期。如看淡恒指可留意熊证「65288」，收回价23718点，实际杠杆29倍，28年4月到期；或可留意熊证「66438」，收回价23818点，实际杠杆25倍，28年4月到期。



据报道指，欧洲正经历有气象纪录以来最酷热夏季，冷气机需求大升，三星、美的、三菱电机等亚洲厂商定单激增。美的集团（300）股价持续反弹，惟于20天线见阻力，升幅收窄在约84元附近整固。投资者如看好美的可留意认购证「27479」，行使价100.1元，实际杠杆5倍，明年2月到期。



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朱红