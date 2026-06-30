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朱红 - 小米低位反弹 部署「14225」 | 窝轮热炒特区

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朱红
6小時前
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产经 专栏
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　　据报人工智能及智能体互联系列7项国家标准正式发布，小米、快手、联想等多间企业深入参与编制，将一线产业实践融入国家标准体系。小米（1810）股价低位反弹，升至22元水平整固。如看好小米可留意认购证「14225」，行使价26元，实际杠杆5倍，今年12月到期。如看淡小米可留意认沽证「14139」，行使价14.88元，实际杠杆3倍，明年4月到期。

　　中芯国际（981）股价高位表现反复，上周共录得逾1600万元资金流出中芯认购证好仓，中芯股价回落至10天线后见支持，升至84.8元水平整固。如看好中芯可留意认购证「29994」，行使价138.88元，实际杠杆4倍，今年12月到期。如看淡中芯可留意认沽证「29547」，行使价42元，实际杠杆4倍，今年12月到期。

　　外媒报道华盛顿与德黑兰已同意停止互相袭击，并将于本周在多哈恢复谈判。外围股市个别发展，恒指低位反弹，升逾350点在23000点附近整固。如看好恒指可留意牛证「69017」，收回价22418点，实际杠杆32倍，明年12月到期；或可留意恒指牛证「69601」，收回价22318点，实际杠杆28倍，明年12月到期。如看淡恒指可留意熊证「65288」，收回价23718点，实际杠杆29倍，28年4月到期；或可留意熊证「66438」，收回价23818点，实际杠杆25倍，28年4月到期。

　　据报道指，欧洲正经历有气象纪录以来最酷热夏季，冷气机需求大升，三星、美的、三菱电机等亚洲厂商定单激增。美的集团（300）股价持续反弹，惟于20天线见阻力，升幅收窄在约84元附近整固。投资者如看好美的可留意认购证「27479」，行使价100.1元，实际杠杆5倍，明年2月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。

中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

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2026-06-29 02:00 HKT
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