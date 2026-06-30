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闻风至 - 昭衍新药见支持有力再弹 | 鲜股落镬

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闻风至
6小時前
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产经 专栏
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生科股及医药股近期不俗，个别股份而言，实验猴价格持续高企，令昭衍新药（6127）每次跌至15元水平均有强劲反弹力，昨日该股再弹逾7%，走势上可谓华丽兜底，短线有望挑战24元阻力。

　　随着国内外生物医药投融资环境在2026年强劲回暖，实验猴市场近年又回到「供应严重不足」局面。昭衍新药被市场称为「猴茅」，拥有全国最完整的灵长类（猴）动物资源平台之一，具备高门槛、高稀缺性的GLP毒理评价能力。

　　据昭衍新药于5月19日举行的业绩说明会，集团管理层在会上表示，目前产业内食蟹猴供应仍偏紧。实验猴价格变动主要源自于供需结构变化：当前需求有所回升，供需呈现偏紧状态；然而，叠加各类不确定因素，未来价格走势仍需持续观察。

　　管理层称，猴价上行会提高实验用猴采购成本，对主营业务毛利率形成阶段性压制，并带来一定的负向压力；但同时，猴价上涨也会带来生物资产评估增值，增厚帐面净利润。公司生物资产公允价值变动收益为2.46亿元，成为获利大幅成长的重要推手。首季期内，按中国会计准则，公司录得纯利2.38亿元，按年升4.8倍。期内新签定单金额约9.1亿元，按年多1.1倍，令其在手定单金额累计约31亿元，按年增长40.9%。公告中表示，公司在手定单储备充足，为未来经营业绩的持续释放奠定坚实保障。

　　昭衍新药凭借「猴价回升」与「爆发式在手定单」双轮驱动，已成功走出产业低谷。

闻风至

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