大行晨报 - 风险偏好受制 纽元维持疲态｜大行晨报

美国联储局加息预期推动美元近月持续上扬，美元指数上周中曾触及13个月高位101.80，其后小幅回落，但周线仍录得连续第二周上涨。美联储新任主席沃什在本月中首次议息会议上，释放出清晰的鹰派讯号，点阵图亦显示近半数委员支持年内加息，进一步巩固了市场对紧缩政策的预期。根据CME FedWatch工具，交易员预估美联储12月加息概率已升至约86%，远高于会议前的约61%；同时，9月加息25个基点的概率也达到约72%。接下来本周三美联储主席沃什、欧洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利和加拿大央行行长麦克勒姆，将在葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行年度中央银行论坛同台讲话。这是沃什上任后首次与全球主要央行行长同台亮相，其言论可能进一步勾勒美联储的政策路径。



英镑兑美元上周反复走低，随着贝安德成工党党魁大热，英镑在临近周末获得了一些喘息。分析师普遍认为，贝安德将在7月17日之前接替施纪贤出任首相，其本周的政策演讲也将受到关注。然而，美伊暂停敌对行动导致油价在两周内下跌约20%，这在一定程度上缓解了英伦银行为防范通胀而加息的压力，但也消除了英镑潜在的利好因素。技术走势而言，英镑兑美元较近阻力预料可先看1.3280，而向上仍是继续受制于25天平均线，目前位于1.3350。较大阻力预估为1.3550，而此前英镑明显受制于1.3650水准，这亦会视为重要阻力。支持位将会回看1.3130，其后支撑料会看至1.3070及1.30，下一级预料在1.28水准。



纽元兑美元走势，技术图表所见，一众中短期平均线形成自上而下压制，而价格彻底跌破各组平均线，中短线依旧呈偏淡倾向。当前支撑预估在0.56以至0.5570水准，下一级关注0.5480/0.55，之后预估在0.54。阻力则回看0.5670及0.5720，较大阻力指向0.58及0.5840水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇