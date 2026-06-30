Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 风险偏好受制 纽元维持疲态｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
6小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　美国联储局加息预期推动美元近月持续上扬，美元指数上周中曾触及13个月高位101.80，其后小幅回落，但周线仍录得连续第二周上涨。美联储新任主席沃什在本月中首次议息会议上，释放出清晰的鹰派讯号，点阵图亦显示近半数委员支持年内加息，进一步巩固了市场对紧缩政策的预期。根据CME FedWatch工具，交易员预估美联储12月加息概率已升至约86%，远高于会议前的约61%；同时，9月加息25个基点的概率也达到约72%。接下来本周三美联储主席沃什、欧洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利和加拿大央行行长麦克勒姆，将在葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行年度中央银行论坛同台讲话。这是沃什上任后首次与全球主要央行行长同台亮相，其言论可能进一步勾勒美联储的政策路径。

　　英镑兑美元上周反复走低，随着贝安德成工党党魁大热，英镑在临近周末获得了一些喘息。分析师普遍认为，贝安德将在7月17日之前接替施纪贤出任首相，其本周的政策演讲也将受到关注。然而，美伊暂停敌对行动导致油价在两周内下跌约20%，这在一定程度上缓解了英伦银行为防范通胀而加息的压力，但也消除了英镑潜在的利好因素。技术走势而言，英镑兑美元较近阻力预料可先看1.3280，而向上仍是继续受制于25天平均线，目前位于1.3350。较大阻力预估为1.3550，而此前英镑明显受制于1.3650水准，这亦会视为重要阻力。支持位将会回看1.3130，其后支撑料会看至1.3070及1.30，下一级预料在1.28水准。

　　纽元兑美元走势，技术图表所见，一众中短期平均线形成自上而下压制，而价格彻底跌破各组平均线，中短线依旧呈偏淡倾向。当前支撑预估在0.56以至0.5570水准，下一级关注0.5480/0.55，之后预估在0.54。阻力则回看0.5670及0.5720，较大阻力指向0.58及0.5840水准。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇

最Hit
世界杯2026｜巴西2：1反胜日本。路透社
世界杯2026｜马天尼利96分钟绝杀 巴西2：1反胜日本
足球世界
7小時前
谭俊彦爱女小学毕业晒全家福  老婆颜值爆灯成焦点
谭俊彦爱女小学毕业晒全家福  老婆颜值爆灯成焦点
影视圈
11小時前
邓特希吕晶晶被谭凯琪入禀呈请破产 意外踢爆夫妻关系 女方曾恋林韦辰 与陈展鹏地下情？
邓特希吕晶晶被谭凯琪入禀呈请破产 意外踢爆夫妻关系 女方曾恋林韦辰 与陈展鹏地下情？
影视圈
12小時前
强厄尔尼诺今夏形成 或成史上最强 天文台：超强台风风险增 或现破纪录高温
01:21
强厄尔尼诺今夏形成 或成史上最强 天文台：超强台风风险增 或现破纪录高温
社会
16小時前
北上长住随时跌入「全球征税」网？项明生教一招合法避税惹议 网民反问：住老人院点算？｜Juicy叮
北上长住随时跌入「全球征税」网？项明生教一招合法避税惹议 网民反问：住老人院点算？｜Juicy叮
时事热话
15小時前
中年好声音4｜雷小雷出局龙婷竟偷笑？ 网民疯狂截图热议轰黑心 身世坎坷由嫲嫲执药养大
中年好声音4｜雷小雷出局龙婷竟偷笑？ 网民疯狂截图热议轰黑心 身世坎坷由嫲嫲执药养大
影视圈
17小時前
世界杯2026｜田中碧做罪人赛后痛哭 板仓滉：非一人失误，是作为球队落败 。路透社
世界杯2026｜田中碧做罪人赛后痛哭 板仓滉：非一人失误，是作为球队落败
足球世界
2小時前
《爱回家》「博士」马贯东合体林凯恩晒全家福 元祖级角色大结局回归？ 网民担心安仔恋情
《爱回家》「博士」马贯东合体林凯恩晒全家福 元祖级角色大结局回归？ 网民担心安仔恋情
影视圈
10小時前
「大小姐」林淑敏告别《爱回家》 无剧拍忧生计：希望自己身体健康 寄望TVB安排北上掘金
「大小姐」林淑敏告别《爱回家》 无剧拍忧生计：希望自己身体健康 寄望TVB安排北上掘金
影视圈
11小時前
世界杯2026｜德国首次世杯互射12码落败 巴拉圭晋身16强。路透社
世界杯2026｜德国首次互射12码落败 巴拉圭晋级16强
足球世界
34分鐘前
更多文章
大行晨报 - 澳元短线可逢低吸纳｜大行晨报
　　美国PCE物价指数升至逾3年最高。数据显示，美国5月PCE物价指数按年上升4.1%，期内，核心PCE物价指数按年上升3.4%，两者均符合预期。除此之外，美国上修第一季经济增速，第一季年化国内生产总值（GDP）终值按季增长2.1%，好过市场预期的升1.6%。美国经济数据造好，市场对联储局今年下半年加息预期升温。投资者可留意今个星期四公布的美国非农就业数据，市场预计美国6月失业率将维持在4.3%不
6小時前
大行晨报
大行晨报 - 加息预期支撑美元｜大行晨报
　　美元上周维持强势，受助于市场对美联储年内加息强烈预期。根据CME FedWatch Tool，交易员预计美联储12月加息概率已升至约86%，而会议召开前仅为61%左右；目前9月加息25个基点的概率约为72%。由于周五为美国独立日假期，美国提前于周四公布6月非农就业报告，而在此之前，周二将有美国6月消费者信心指数和5月JOLTS职位空缺，周三则公布ADP民间就业报告和制造业PM。 本周迎来
2026-06-29 02:00 HKT
大行晨报