大行晨报 - 澳元短线可逢低吸纳｜大行晨报

美国PCE物价指数升至逾3年最高。数据显示，美国5月PCE物价指数按年上升4.1%，期内，核心PCE物价指数按年上升3.4%，两者均符合预期。除此之外，美国上修第一季经济增速，第一季年化国内生产总值（GDP）终值按季增长2.1%，好过市场预期的升1.6%。美国经济数据造好，市场对联储局今年下半年加息预期升温。投资者可留意今个星期四公布的美国非农就业数据，市场预计美国6月失业率将维持在4.3%不变，非农就业职位将增长13万份。



另外，澳洲第一季薪资物价指数按年升3.3%，按季则升0.8%，两者均符合市场预期。而最新公布的数据显示澳洲就业市场仍然强劲。最新公布的5月失业率轻微回落至4.4%，符合市场预期，期内就业人数大幅反弹4.03万人，远超市场预计的3万人增幅。虽然澳洲经济略放缓但仍稳定增长。最新公布的数据显示，今年第一季澳洲经济按年升2.5%，相较新西兰加拿大等已出现明显经济放缓或技术性衰退的国家来说经济增长仍然较为强劲，数据或令澳洲央行今年仍有空间继续提升利率。



澳洲央行6月议息后宣布维持利率4.35厘不变，结果符合市场预期，为今年连续3次加息以来首次按兵不动。不过央行官员称此次会议按兵不动，不代表不会再次加息，如有必要央行将会继续提升利率。尽管美元近期反弹并创下逾一年来新高，多只外币出现明显回调，但今年以来澳元作为G7货币当中表现最佳的货币，年初至今升幅仍高达3.3%。受美元强势影响，澳元兑美元现时14天相对强弱指数（RSI）已跌至超卖区间，笔者认为澳元短线可于约0.68至0.685逢低吸纳，初步目标价为0.7水平。



光大证券国际产品开发及零售研究部