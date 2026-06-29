朱红 - 阿里再创一年低 捞「14216」 | 窝轮热炒特区

彭博报道Cathie Wood旗下方舟申报卖出阿里巴巴股份，3只基金合共沽售约17.6万股ADR，折合逾1.3亿港元。阿里（9988）股价持续偏软，曾跌至88.65元，再创一年多新低。如看好阿里，可留意阿里认购证「14216」，行使价110元，实际杠杆4倍，明年1月到期。如看淡阿里，可留意阿里认沽证「14229」，行使价82元，实际杠杆3倍，明年1月到期。



晶片股份普遍高位回吐，中芯国际（981）股价下跌，回落至80元附近好淡争持。如看好中芯，可留意中芯认购证「17584」，行使价104.88元，实际杠杆4倍，今年10月到期。如看淡中芯，可留意中芯认沽证「24259」，行使价67元，实际杠杆3倍，今年11月到期。



据报美国5月PCE物价指数按年增4.1%，创2023年4月以来最大升幅，核心PCE按年升3.4%，亦创2023年10月以来新高。外围股市个别发展，恒指连日下跌，曾跌至22518点，再创一年多新低。如看好恒指可留意牛证「69608」，收回价22118点，实际杠杆35倍，明年12月到期；或可留意牛证「69021」，收回价22018点，实际杠杆31倍，明年12月到期。如看淡恒指可留意熊证「65288」，收回价23718点，实际杠杆19倍，28年4月到期；或可留意熊证「63265」，收回价24018点，实际杠杆15倍，28年4月到期。



据报建滔集团（148）大股东Hallgain Management Ltd日前减持股份，涉资约89.4亿元，持股量由44.06%下降至37.52%。同系建滔积层板（1888）股价受压，曾跌逾一成低见92.3元。如看好建板，可留意新建板认购证「13870」，行使价128.88元，实际杠杆2倍，明年2月到期。如看淡建板，则可留意建板认沽证「13714」，行使价46.88元，实际杠杆1倍，明年4月到期。



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朱红