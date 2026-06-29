伍一山 - 恒指22500料有较大支持 | 有钱图

大市上周五大幅下挫，恒指裂口低开124点至22952点，随即反弹至全日高位22962点，跌114点，早段跌幅急剧扩大，午前见全日低位22518点，劲跌558点，午后略作反弹，收市报22671点，以大阴烛下跌405点，全日成交金额增至3421亿元。



以周线图分析，恒指上周以大阴烛暴跌1252点或5.24%，连跌7周，是10年来最长的连续跌浪。周线技术指标全面向淡， MACD双熊，熊差不断扩大；慢随机指数跌进卖区并维持沽货讯号，9周RSI跌至19.16开始超卖；保历加通道被大阴烛进一步撑开，扩大后市下跌空间。



恒指上周低位22518点，刚好跌至去年2月升破的大型双底颈线，估计会有较大的支持力度，不排除会有短线反弹，预料23000关口会有重大阻力。恒指10、20、50和100周线先后跌破，若22500点失守，要到250周线（21210）才有较大支持。港股走势已转淡，去年9月以来恒指营造头肩顶或三顶，现在两者均跌破颈线，以跌破三顶计，量度跌幅目标约为21800至22000点；以跌破头肩顶计，量度跌幅目标约为20200点。



天数智芯黄昏之星料见顶



国企指数上周五大跌147点收报7460点，一周以大阴烛暴挫515点或6.46%。周线技术指标向淡，MACD双熊，熊差扩大；慢随机指数跌进超卖区；9周RSI跌至17.04超卖。国指刚好跌至250周线（7400）支持，超卖之下或有反弹，预料7800点水平会有阻力。



在AI热潮中备受追捧的天数智芯（9903）上周五大跌13.74%收报684元，该股今年1月以144.6元招股上市，升至近日高位887.5元累升逾5倍。技术上，天数智芯股价上周四创新高后急回，出现「射击之星」，上周五以大阴烛下跌，再计及上周三的大阳烛，三支烛构成「黄昏之星」见顶转势讯号，预料610元会有短线支持，较大的支持是前横行区底部约370元。



伍一山