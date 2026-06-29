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闻风至 - 粤海投资升息俱备候位吸 | 鲜股落镬

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闻风至
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港股跌势持续，恒生指数上周五曾跌逾500点，更告失守两万三关。大市低开124点报22952点，而此已是接近全日高位。恒指跌幅迅速扩大，早市最低见22518点，挫达558点。午后呈窄幅上落，最终收报22671点，跌405点。全日成交金额增至3421亿元，连续6日录得逾3000亿成交。

　　波动市况下，不妨将注意力放于能提供较高的防守性股份之上，继续物色高息优质股。东江水概念股粤海投资（270）拥有强劲的基本盘，近年更有「十五五」国家水网投资6万亿元（人民币，下同）的潜在憧憬，现价股息率达5.9厘，称得上升息俱备。

　　据官媒报道指，「十五五」期间国家水网建设投资预计将突破6万亿元，并新增300多万个就业岗位。报道并引述水利部副部长孙志禹表示，「十五五」将做好完善水资源配置和供水保障体系、加快构建现代化流域防洪减灾体系、完善河湖生态系统保护治理体系、加快数字孪生水网建设，以及持续完善水网建设运营机制等五方面工作。

现价股息率达5.9厘

　　报道提到，「十四五」时期，全国完成水利建设投资5.68万亿元，2022年以来连续4年完成投资超过1万亿元。其中，2025年完成水利建设投资1.28万亿元，吸纳就业315万人。「十五五」时期，中国还将实施一批重大水利工程，加快建设现代化水网。据德邦证券估算，「十五五」时期，水网年均投资规模可达1.2万亿元以上。

　　粤海投资是知名的供水及污水处理概念股，最为人熟知当然是其负责的东深供水工程项目（俗称「东江水」），单是「东江水」项目已为该股集团带来每年稳定的收益。据广东省政府与港府签订的的供水协议，于2024年、2025年及2026年3个年度，每年基本水价分别为51.36亿、52.59亿及53.85亿元（港元，下同）。

　　于2025年财年，粤海投资旗下供水业务占收入比达75.11%、分部业绩占比更达77.67%。粤海投资股价自8.5元水平回调至7.8元水平，股息率已推升至5.9厘，估值上已进入吸引水平。

闻风至

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