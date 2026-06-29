邓力文 - Aave估值定价 | Exchange²

当下的加密货币市场，正处于一个差到极点的半死不活状态。最大的问题，在于失去往日引以为傲的核心定位。说它是最疯狂的投机市场？大量散户却早已意兴阑珊，大举转场到正在迎来超级周期的预测市场去赌命运。数据显示，全球预测分析市场规模预计从2026年的275亿元（美元，下同），狂飙至2034年的1166亿。连Meta亦被传出正秘密开发代号Arena的预测App，试图引导IG与脸书的庞大用户群进场割裂传统博彩业。



在这种缺乏共识、主流叙事被截流的低谷期，投资者到底还可以做甚么？正是寻找那些肉身仍在生存、且具备真实业务支撑的项目。最近，渣打银行发表一份面向机构的内部付费研报，首次覆盖去中心化借贷龙头Aave，并抛出一个极其激进的预测，看好AAVE代币在2030年底前飙升至3500元，潜在升幅高达50倍。这份研报的核心洞察，在于将Aave定义为一间自动化、无人运作的链上银行。



再一同来看看AAVE的具体数字，截至2026年6月，Aave的总锁仓量（TVL）稳定在121.39亿（理解为这银行有的存款）。总营收从2025年第3季峰值2.96亿降至2026年首季1.97亿，再滑落至次季的1.52亿。这要了解AAVE的收入模式。Aave启动费用开关后，游戏规则变了。以前，借款人付的利息几乎全数分给存款人，代币持有人分不到。现在，把借贷利差中的一大部分，强行沉淀为毛利并直接流入DAO Treasury（国库）。根据2026年次季的数据：总营收1.52亿中，扣除存款人利息后，Gross毛利高达1972万，纯利润高达1970万。利润率接近惊人的99%！如果我们用流通市值12.75亿除以年化纯利润1.22亿，得出的市盈率仅10.4倍。对于一间没有员工薪酬负担、没有办公室撇帐、全自动运作的科技龙头而言，这根本是「烟蒂股」的定价，却享受着科技股的增速。市场传出Kraken母公司想以30%的折扣（3.85亿估值）低价收购Aave 15%股份时，创办人Stani Kulechov会在X平台愤怒回击：「绝不贱卖」。



邓力文